﻿ Предприниматель: когда у людей есть деньги, они не думают о войне, Mixnews.lv

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Люди не будут думать о войне, если у них есть возможность зарабатывать и развиваться. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. При этом он отметил, что если у Латвии на сегодняшний день есть возможность зарабатывать на военной индустрии, то эту ее надо использовать.

"Ситуацию надо использовать все шансы, но вообще я пацифист. Думаю, что если торговля идет хорошо, уровень жизни повышается, то люди не думают о войне. Они просто зарабатывают, тратят на образование детей и т.д. Но мы в такой ситуации, какая есть. Так что надо использовать все шансы и военную промышленность, если сейчас так складывается ситуация", - считает он.

Как ранее писал Mixnews, экс-глава Минобороны Раймонд Бергманис считат, что Латвия готова сама производить товары для военных нужд.