﻿ Предприниматель: когда у людей есть деньги, они не думают о войне, Mixnews.lv

Предприниматель: когда у людей есть деньги, они не думают о войне (26)

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Эксклюзив | 22 апреля 2019 года, 18:26

Люди не будут думать о войне, если у них есть возможность зарабатывать и развиваться. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис. При этом он отметил, что если у Латвии на сегодняшний день есть возможность зарабатывать на военной индустрии, то эту ее надо использовать.

"Ситуацию надо использовать все шансы, но вообще я пацифист. Думаю, что если торговля идет хорошо, уровень жизни повышается, то люди не думают о войне. Они просто зарабатывают, тратят на образование детей и т.д. Но мы в такой ситуации, какая есть. Так что надо использовать все шансы и военную промышленность, если сейчас так складывается ситуация", - считает он.

Как ранее писал Mixnews, экс-глава Минобороны Раймонд Бергманис считат, что Латвия готова сама производить товары для военных нужд.

Комментарии 26
сл1 час назад
лучшей жизни как при СССР не будет никогда . Ложил на вашу дерьмократию .
9
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Фунтик2 часа назад
В Германии прошел марш протеста против Нато.
4
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Фунтик1 час назад
Раз это несколько идиотов, что же не показали по латв.тв? Страшно? Пропаганду показывать не хотят?))) Немцы молодцы , они не хотят у себя дома ядерного оружия.
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