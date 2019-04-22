﻿ В Торнякалнсе горит сухая трава и сараи, Mixnews.lv

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В районе Торнякалнс после 18 часов возник крупный пожар, сообщают очевидцы. Дым было видно с Каменного моста.

Как рассказывает корреспондент Mixnews, в Торнякалнсе загорелась прошлогодняя трава и три сарая. На место ЧП приехали минимум три машины Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи.