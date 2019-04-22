﻿ В Торнякалнсе горит сухая трава и сараи, Mixnews.lv

В Торнякалнсе горит сухая трава и сараи (2)
Эксклюзив | 22 апреля 2019 года, 19:15
В районе Торнякалнс после 18 часов возник крупный пожар, сообщают очевидцы. Дым было видно с Каменного моста.
Как рассказывает корреспондент Mixnews, в Торнякалнсе загорелась прошлогодняя трава и три сарая. На место ЧП приехали минимум три машины Государственной пожарно-спасательной службы, Госполиция и Служба неотложной медицинской помощи.
Pretvalstiskie, noteikti ka viss jau nodzèsts.
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Это от злости Парашенко поджег
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