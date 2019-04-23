﻿ Соцсеть о Зеленском: спасибо депутатам, что в Латвии не изберут клоуна!, Mixnews.lv

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Выборы президента Украины, в результате которых главой государства стал шоумен Владимир Зеленский, вызвали в латвийском обществе дискуссию о всенародно избираемом президенте.

Некоторые представители латвийской общественности выражают удовлетворение, что народу Латвии не дано такого права, так как главой государства может стать совершенно не уместный для этой высокой должности человек, в том числе и клоун, намекая на Зеленского. Другие же вопрошают, а где тогда можно выучиться на такую должность как президент, министр или политик.

"Не понимаю, как могут 70% избирателей проголосовать за кандидата, про взгляды которого они не знают ничего. (доказательство, почему нельзя народу доверять выборы президента) Надо признать, что ТВ до сих пор явлдяется влиятельнейшим СМИ, по крайней мере на постсоветском пространстве, так как Зеленский в основном является продуктом телевидения", - пишет латвийский журналист Янис Эглитис.

Журналист спроектировал ситуацию, кто мог бы возглавить президентскую гонку, если бы в Латвии были всенародные выборы президента.

"Если бы в Латвии были бы президентские выборы с двумя турами, то с большой долей вероятности во второй тур вышел бы поддерживаемый "Согласием" кандидат и кто-то из поддерживаемых латышским электоратом кандадат. Если бы выборы президента в Латвии состоялись бы весной прошлого года, очень реальна ситуация, что во второй тур вышел бы Ушаков и Кайминьшем или Гобземсом", - пишет журналист.

Nesaprotu, kā var 70%+ vēlētāju nobalsot par kandidātu, par kura uzskatiem viņi nezina pilnīgi neko. (pierādījums kāpēc nevar ļaut tautas vēlētu prezidentu)

Jāsecina, ka TV joprojām ir ietekmīgākais medijs, vismaz postpadomu telpā, jo Zelenskis pamatā ir TV (ne WEB) produkts. https://t.co/hzE2OrtX37 — Jānis Eglītis (@egliitis) 22 апреля 2019 г.

Ja Latvijā būtu prezidenta vēlēšanas ar divām kārtām ar ļoti lielu varbūtību 2.kārtā tiktu Saskaņas atbalstīts kandidāts un kāds no latviešu vēlētāju atbalstītajiem.



Ja VP vēlēšanas būtu pērn vasarā, ļoti reāla situācija, ka 2 kārtā tiktu Ušakovs vs Kaimiņš vai Gobzems. https://t.co/WSHeIxCAjM — Jānis Eglītis (@egliitis) 22 апреля 2019 г.

"Народу вполне хватит информации, сколько наворовали друзья предыдущего президента и насколько он сам стал богаче", - написала в ответ журналистка Наталия Жоголе.

Taitai droši vien pietek ar info cik nozog iepriekšeja prezidenta draugi un cik vairāk reizes paliek bagātak pats. — Natalija Žogole (@fufonja) 22 апреля 2019 г.

"Пыталась объяснить коллегам, почему в посткоммунистических странах выбирают президентами клоунов, актеров, бывших политруков и других — неожиданно неприемлемых для поста президента людей. Кажется, что избиратель не понимает, какая компетенция нужна для этой работы. Компетентность, пригодность, навыки не оценены", - пишет исследователь СМИ, журналист, ассоциированный профессор Рижской Международной высшей школы экономики и управления Сандра Вейнберга.

Mēģinu paskaidrot kolēģiem kāpēc postkomunisma valstis ievēl par prezidentiem klaunus, aktierus, bijušos poļitrukus un citus - negaidīti nepiemērotus ļaudis šim amatam. Šķiet, ka vēlētājs nesaprot kādu kompetenci šim darbam vajag. Kompetence, piemērotība, prasme netiek novērtētas pic.twitter.com/Ft58Jtmn8a — Sandra Veinberga (@sandraveinberga) 22 апреля 2019 г.

"Дискутировали (с друзьями) о кандидатах в президенты Латвии. Таких личностей фактически достаточно. Однако сознательный человек сразу понимает что эта работа означает и не согласится. Авантюрист согласится мгновенно. Политика - магнит для амбициозных авантюристов", - считает медиаэксперт.

Diskutējām (ar draugiem) par Latvijas Prezidenta amata kandidātiem. Tādu personību faktiski ir diezgan daudz. Taču apzinīgs cilvēks uzreiz saprot ko šis darbs nozīmē un nepiekrīt. Avantūrists piekrīt zibenīgi. Politika ir godkārīgu avantūristu magnēts. — Sandra Veinberga (@sandraveinberga) 22 апреля 2019 г.

‏ "Критиковать перед тем, как совершил ошибки, это профессионально? Или, если ошибется, то будет очень стыдно, что не покритиковали перед этим, не так ли? Наивынй вопрос: вы его программу читали? По меньшей мере интервью и дебаты слушали? Мало в это верится. Было бы ниже вашего достоинства выслушать мнение клоуна", - пишет пользовательница Иева Фрейденфелде.

Kritizēt pirms kļūdām, tas ir profesionāli? Lai gan, ja viņš kļūdīsies, būs baigais kauns, ka nenokritizēja jau pirms, vai ne?

Naivs jautājums: jūs viņa programmu lasījāt? Vismaz intervijas un debates klausījāties? Maz ticams. Tas jau būtu zem goda ieklausīties "klauna" viedoklī — Ieva Freidenfelde (@Meibija) 22 апреля 2019 г.

"Не подскажете ли, в какой школе учат быть президентом, министром или политиком...?", - вопрошает Иварс Аузиньш.

Nepateiksiet, kurā skolā māca būt par prezidentu, ministru vai politiķi....? — Ivars Auziņš (@IvarsAuzins) 22 апреля 2019 г.

"Назвать Зеленского клоуном очень огромная глупость!!!Комик, юморист, да, но не клоун. А вы, госпожа Вейнберга, хотябы немного знакомы с его сценической деятельностью? Зеленский умный, харизматичный человек, приход которого в политику принесет новый вдох, перемены", - пишет Илмарс Мединьш.

Nosaukt Zeļenski par klaunu ir lielākā mērā muļķīgi! Komiķis, kumorists, jā, bet ne klauns.Vai jūs, Veinbergas kundze, maz esat kaut nedaudz pazīstama ar viņa skatuves darbību? Zelenskis ir gudrs, harizmatisks cilvēks, kura ienākšana politikā nesīs jaunas vēsmas, pārmaiņas. — Ilmārs Mednis (@ilmaars) 22 апреля 2019 г.

"А — если выбирают миллионера хапугу — то это нормально? Ясно. Теперь понятна эти героические политические мысли!", - пишет пользователь под ником Ziemas Ezis.

Ā - tātad ja ievēl miljonāru izzadzēju - tad tas ir normāli? Skaidrs. Tad redz kāda tā jeņķiskā politiskā doma! :) — Ziemas Ezis (@ZiemasEzis) 22 апреля 2019 г.

"Выбрали меньшее зло, протестное голосование. У нас Артусс попадает в Сейм уже второй раз подряд, каждый раз подтягивая себя к куче неизвестных персонажей — обычное протестное голосование. С другой стороны, какое дело какой у них президент, это дело украинцев", - пишет Виктор Силакалнс.

Izvēlējās mazāko ļaunumu, protesta balsojums. Pie mums Artuss tiek Saeimā jau otro reizi pēc kārtas, katru reizi ievelkot sev līdzi kaudzi ar nezināmiem personāžiem-parasts protesta balsojums.

No otras puses, kāda starpība, kas tur ir prezidents, tā ir ukraiņu darīšana. — Viktors Silkans (@Silkans) 22 апреля 2019 г.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. ЦИК обработала 99,81% протоколов. По их данным, Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 24,46%. Действующий президент уже признал свое поражение.

Миссия ОБСЕ признала выборы конкурентными и отметила, что они прошли с соблюдением прав и свобод избирателей. Глава миссии наблюдателей от Европарламента Ребекка Хармс назвала голосование победой украинского народа.

Напомним, большинство граждан Украины в Латвии во втором туре выборов президента проголосовали за Владимира Зеленского, свидетельствуют данные украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Всего в воскресенье, 21 апреля, на выборах президента Украины в Латвии проголосовали 723 гражданина Украины, в том числе 445 или 61,6% отдали голоса за Зеленского.

Высшие должностные лица Латвии Владимира Зеленского поздравили в числе лидеров других стран сразу в день выборов.