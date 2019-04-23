﻿ Соцсеть о Зеленском: спасибо депутатам, что в Латвии не изберут клоуна!, Mixnews.lv

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Соцсеть о Зеленском: спасибо депутатам, что в Латвии не изберут клоуна! (24)

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Эксклюзив | 23 апреля 2019 года, 17:50

Выборы президента Украины, в результате которых главой государства стал шоумен Владимир Зеленский, вызвали в латвийском обществе дискуссию о всенародно избираемом президенте.

Некоторые представители латвийской общественности выражают удовлетворение, что народу Латвии не дано такого права, так как главой государства может стать совершенно не уместный для этой высокой должности человек, в том числе и клоун, намекая на Зеленского. Другие же вопрошают, а где тогда можно выучиться на такую должность как президент, министр или политик.

"Не понимаю, как могут 70% избирателей проголосовать за кандидата, про взгляды которого они не знают ничего. (доказательство, почему нельзя народу доверять выборы президента) Надо признать, что ТВ до сих пор явлдяется влиятельнейшим СМИ, по крайней мере на постсоветском пространстве, так как Зеленский в основном является продуктом телевидения", - пишет латвийский журналист Янис Эглитис.

Журналист спроектировал ситуацию, кто мог бы возглавить президентскую гонку, если бы в Латвии были всенародные выборы президента.

"Если бы в Латвии были бы президентские выборы с двумя турами, то с большой долей вероятности во второй тур вышел бы поддерживаемый "Согласием" кандидат и кто-то из поддерживаемых латышским электоратом кандадат. Если бы выборы президента в Латвии состоялись бы весной прошлого года, очень реальна ситуация, что во второй тур вышел бы Ушаков и Кайминьшем или Гобземсом", - пишет журналист.

"Народу вполне хватит информации, сколько наворовали друзья предыдущего президента и насколько он сам стал богаче", - написала в ответ журналистка Наталия Жоголе.

"Пыталась объяснить коллегам, почему в посткоммунистических странах выбирают президентами клоунов, актеров, бывших политруков и других — неожиданно неприемлемых для поста президента людей. Кажется, что избиратель не понимает, какая компетенция нужна для этой работы. Компетентность, пригодность, навыки не оценены", - пишет исследователь СМИ, журналист, ассоциированный профессор Рижской Международной высшей школы экономики и управления Сандра Вейнберга.

"Дискутировали (с друзьями) о кандидатах в президенты Латвии. Таких личностей фактически достаточно. Однако сознательный человек сразу понимает что эта работа означает и не согласится. Авантюрист согласится мгновенно. Политика - магнит для амбициозных авантюристов", - считает медиаэксперт.

‏ "Критиковать перед тем, как совершил ошибки, это профессионально? Или, если ошибется, то будет очень стыдно, что не покритиковали перед этим, не так ли? Наивынй вопрос: вы его программу читали? По меньшей мере интервью и дебаты слушали? Мало в это верится. Было бы ниже вашего достоинства выслушать мнение клоуна", - пишет пользовательница Иева Фрейденфелде.

"Не подскажете ли, в какой школе учат быть президентом, министром или политиком...?", - вопрошает Иварс Аузиньш.

"Назвать Зеленского клоуном очень огромная глупость!!!Комик, юморист, да, но не клоун. А вы, госпожа Вейнберга, хотябы немного знакомы с его сценической деятельностью? Зеленский умный, харизматичный человек, приход которого в политику принесет новый вдох, перемены", - пишет Илмарс Мединьш.

"А — если выбирают миллионера хапугу — то это нормально? Ясно. Теперь понятна эти героические политические мысли!", - пишет пользователь под ником Ziemas Ezis.

"Выбрали меньшее зло, протестное голосование. У нас Артусс попадает в Сейм уже второй раз подряд, каждый раз подтягивая себя к куче неизвестных персонажей — обычное протестное голосование. С другой стороны, какое дело какой у них президент, это дело украинцев", - пишет Виктор Силакалнс.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. ЦИК обработала 99,81% протоколов. По их данным, Зеленский набрал 73,22% голосов, а Порошенко — 24,46%. Действующий президент уже признал свое поражение.

Миссия ОБСЕ признала выборы конкурентными и отметила, что они прошли с соблюдением прав и свобод избирателей. Глава миссии наблюдателей от Европарламента Ребекка Хармс назвала голосование победой украинского народа.

Напомним, большинство граждан Украины в Латвии во втором туре выборов президента проголосовали за Владимира Зеленского, свидетельствуют данные украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Всего в воскресенье, 21 апреля, на выборах президента Украины в Латвии проголосовали 723 гражданина Украины, в том числе 445 или 61,6% отдали голоса за Зеленского.

Высшие должностные лица Латвии Владимира Зеленского поздравили в числе лидеров других стран сразу в день выборов.

Комментарии 24
Cirks2 часа назад
Так клоуны уже есть - VL TBDNLL.
Главный у них - Дубрик и Иесалака, клоуны "говорильного" жанра
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ВВС2 часа назад
Согласен. У нас не изберут. У нас он уже давно есть... Причём - не один. (Список не оглашается - он давно всем известен). Вопрос один - каким способом все эти клоуны дорвались до властной кормушки? И кто эти д***, которые голосовали за них?
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Garik2 часа назад
Что там клоуны, что у нас "озолсы". Ни у них, ни у нас местные не решают. Хоть кошку выбери, хоть крокодила.
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