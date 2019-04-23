﻿ Политолог об избрании Зеленского: бунт избирателей продолжается!, Mixnews.lv

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Избрание Владимира Зеленского президентом Украины демонстрирует общемировую политическую тенденцию. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

По его словам, о политическом векторе Зеленского, а также отношении к нему со стороны общества можно будет судить только через несколько месяцев.

"Зеленский — определенно президент, избранный всей Украиной, он собрал наибольшее число голосов среди всех президентов постсоветской Украины. Он набрал 73% голосов и получил большинство во всей стране, за исключением Львовской области. С другой стороны, это избрание демонстрирует общие черты того, что сейчас происходит — бунт избирателей против старой элиты. Здесь важно понимать, в какой степени Зеленский сможет удовлетворить завышенные ожидания электората. Мы помним, что Порошенко тоже обещал очень многое, а выполнить смог только 10-15-20%. Так что разочарование неизбежно, насколько сильным оно будет, мы еще увидим", - сказал Розенвалдс.

Второй тур президентских выбором на Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.