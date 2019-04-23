﻿ Политолог об избрании Зеленского: бунт избирателей продолжается!, Mixnews.lv

Политолог об избрании Зеленского: бунт избирателей продолжается! (10)

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Эксклюзив | 23 апреля 2019 года, 09:48

Избрание Владимира Зеленского президентом Украины демонстрирует общемировую политическую тенденцию. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс.

По его словам, о политическом векторе Зеленского, а также отношении к нему со стороны общества можно будет судить только через несколько месяцев.

"Зеленский — определенно президент, избранный всей Украиной, он собрал наибольшее число голосов среди всех президентов постсоветской Украины. Он набрал 73% голосов и получил большинство во всей стране, за исключением Львовской области. С другой стороны, это избрание демонстрирует общие черты того, что сейчас происходит — бунт избирателей против старой элиты. Здесь важно понимать, в какой степени Зеленский сможет удовлетворить завышенные ожидания электората. Мы помним, что Порошенко тоже обещал очень многое, а выполнить смог только 10-15-20%. Так что разочарование неизбежно, насколько сильным оно будет, мы еще увидим", - сказал Розенвалдс.

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Второй тур президентских выбором на Украине прошел 21 апреля. По его итогам шоумен Владимир Зеленский после обработки более 99% протоколов набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.

Комментарии 10
Це було бы добрим початком2 часа назад
У них там вроде военное положение из за "вийны" с РФ.Ну тогда по закону "военного времени" нужно вывести всю эту воровскую кодлу во главе с потрохом и с помощью "максима" перевести приговор в исполнение.Это было бы добрее начало нового президенства,а заодно и недвусмысленный намёк другим продажным подстилка фашингтона из других стран.
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Однако2 часа назад
Ты незаблудилась шароварная хохловата?!
Какая Россия,идиот кастрюлеголовый???Ты название то статьи хотя бы осилил,майдаун...перескакал что ли???
3
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ЯЯЯ2 часа назад
КАКИЕ 10-15% обещаний он выполнил??? Если только "без виз" но и это плевок в душу украинцу, что это дает украинцу, во первых ограничен срок пребывания, во вторых без права на работу,единственное что дает это право это поехать за границу сэкономив деньги ивремя на оформление виз, посмотреть на жизнь за бугром, проглотить слюну сделать выводы, и всетаки отправится на поиски работы в РОССИЮ. Что значит ваше утверждение что с ЖКХ Зеленский ничего не сможет сделать, а отказаться от закупки дорогого угля черт знает в каких далеких странах и закупать у предприятий пока что юридически находящихся на территории украины, прекратить искать приключений на свою, пардон, жопу в сфере газового снабжения вот тебе и будет снижение расходов на затраты в ЖКХ, г. Розенвальдс, ведь запреты на закупки энергоресурсов исходят не из санкций евросоюза а от личной дури Порошенко. Жаль что у наших правителей дури ничуть не меньше чем у порошенко, вот начнем газ закупать через литву, более дорогой по цене нежели трубопроводной российский и наши расходы на ЖКХ поднимутся ой е ей и не от рижской думы это будет зависеть а от тупоголовых с русофобскими взглядами наших врунов, лицемеров, коими являются наши...да нет не правители а ГРАБИТЕЛИ НАРОДА.
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