﻿ Латвийский комик о победе Зеленского: любой может стать кем угодно, Mixnews.lv

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Победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины показывает значимость популярности в современном мире. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал участник бывшей команды КВН "Рижские Готы", стендап-комик, руководитель проекта Riga Stand Up Антон Герасимов.

"Сейчас любой может стать кем угодно. Какой-нибудь пекарь может делать прикольные булочки, снимать это на видео, выкладывать на YouTube. На следующий день он проснется, у него сто тысяч подписчиков, и он станет мэром какого-нибудь города, потому что в этом городе он стал популярным", - заявил Герасимов.

При этом, он отметил, что не видит в этом проблемы для будущей политики Украины.

"Зеленский явно не один будет принимать решения, как мне кажется. У него есть какая-то сильная команда советников, которые будут помогать принимать политические решения", - сказал Герасимов

По его словам, юмористическое прошлое Зеленского, хоть и является поводом для критики со стороны политических конкурентов, совсем не значит, что Зеленский будет легковесно относиться к своим обязанностям.

"Естественно, люди, которые поддерживают Порошенко, напишут, что Зеленский - клоун. Но комик может быть смешным только на сцене, а в обычной жизни быть очень даже серьезным человеком. Авторы, бывает, пишут мощные юмористические проекты, а в жизни они даже не улыбаются", - заявил Герасимов.

Напомним, что 21 апреля прошел второй тур выборов президента на Украине, которые закончился победой Владимира Зеленского – 73% голосов против 25% у Петра Порошенко.

Фото: Flickr/AGTL TaxLegal