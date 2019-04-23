﻿ Чекушин о решении КС: последствия перевода школ на госязык вызовут шок, Mixnews.lv

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Как только вступит в силу решение Конституционного суда, родители учащихся школ нацменьшинств в полной мере почувствуют негативные последствия реформы образования. Об этом в эфире радио Balkom сказал представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, член партии "Согласие" Константин Чекушин.

По его словам, сейчас надо дождаться вступления решения КС в силу, а затем обдумывать дальнейшие шаги, в том числе подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

"Мы не удивлены решением КС. Да, надеялись на чудо, но чудо не произошло. Если родители посчитают, что эта реформа причиняет ущерб их детям, то родители смогут пожаловаться в Европейский суд по правам человека. ЕСПЧ - это последняя инстанция, куда могут обратиться родители, но для этого необходимо, чтобы закон вступил в силу и можно было бы доказать причиняемый ущерб. На самом деле юридически — это достаточно сложно. Мы сейчас будем думать на эту тему. Единственное, что я хотел бы отметить, на самом деле для родителей, для общественности, несмотря на такое решение суда, это не означает, что мы не правы. Все должны понимать, что мы не просили ничего незаконного и того, что шло бы вразрез с международными нормами и правилами. Надо понимать, что мы в своем требовании имеем право оказывать политическое давление на все партии Латвии", - сказал защитник билингвального образования.

Чекушин напомнил, что закон вступит в полную силу с 2019/2020 учебного года.

"На самом деле пока что этот закон сейчас виртуален, родители еще не почувствовали его. Часть родителей понимает, что что-то двигается неправильно, не туда, но они еще не почувствовали действие этого закона. Когда это действие начнется, то будет состояние шока. Когда, например, уволят педагога по статьям. Начнутся какие-то более тяжелые проверки, которые заставят уйти старых педагогов, а новых директора не смогут принять, либо будут принимать менее квалифицированных педагогов. Либо педагогов, которые не смогут найти контактов с русскими детьми, не обладая достаточными знаниями русского языка. Будут проблемы бытового характера. С которыми столкнуться все. Это естественно повлияет на качество образования, на качество получаемого процесса обучения. Родителям придется больше заниматься с детьми. Они все увидят. Это будут нервы. Это начнет развиваться очень-очень скоро, как только вступит решение суда. Посмотрим, как люди будут реагировать, может поднимут свои пятые точки и задумаются все-таки над тем, что они имеют право просить качественное обучение для своих детей", - сказал Чекушин.

По словам активиста, для отстаивания своих прав необходимо искать другие рычаги давления на политиков.

Реформа школ в Латвии, согласно которой образование в них полностью переводится на латышский язык, соответствует основному закону республики. Это признал сегодня Конституционный суд страны.

"Решение окончательное, не подлежит оспариванию и вступает в силу с момента его провозглашения", — сообщила зампредседателя суда Санита Осипова.

Полный перевод обучения на государственный язык в Латвии был принят в прошлом году. Постепенная реализация реформы должна начаться с нового учебного года, а завершится к сентябрю 2021-го.

Это решение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, доля которого составляет 40% населения республики. Противники реформы уже провели множество массовых акций. Очередная – намечена на 1 мая.