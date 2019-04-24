﻿ Синоптик: в Латвии продолжится засушливый период, Mixnews.lv

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Синоптик: в Латвии продолжится засушливый период (1)

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Эксклюзив | 24 апреля 2019 года, 14:33

Обновленные прогнозы свидетельствуют о том, что в Латвии продолжится засушливый период и только местами пройдут дожди. Об этом сообщил Янис Траллис.

"Более ранние прогнозы показывали неплохие шансы дождаться дождя в конце недели, но обновленные прогнозы говорят, что засуха продолжится, и лишь в некоторых местах пройдут дожди. Global Forecast System прогнозирует, что в воскресенье с северо-востока начнет поступать еще более сухой и холодный воздух", - пишет Траллис.

Синоптики предупреждают о крайне высокой пожароопасности.

В этом году в Латвии зарегистрировано уже 2284 пожара прошлогодней травы. Это больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 2088 таких возгораний.

Ранее сообщалось, что в день Большого субботника температура может подняться до +26 градусов, возможны грозы.

С воскресенья похолодает, и в начале мая возможны не только дожди, но и град и мокрый снег. В холодные ночи температура будет опускаться ниже нуля.

Засушливость существенно уменьшится только в районах, где пройдут сильные ливни. Дефицит осадков продолжается уже с прошлого года и составляет 200 литров на квадратный метр, и, чтобы его ликвидировать, нужны несколько дождливых недель.

Комментарии 1
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