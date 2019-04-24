﻿ Синоптик: в Латвии продолжится засушливый период, Mixnews.lv

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Обновленные прогнозы свидетельствуют о том, что в Латвии продолжится засушливый период и только местами пройдут дожди. Об этом сообщил Янис Траллис.

"Более ранние прогнозы показывали неплохие шансы дождаться дождя в конце недели, но обновленные прогнозы говорят, что засуха продолжится, и лишь в некоторых местах пройдут дожди. Global Forecast System прогнозирует, что в воскресенье с северо-востока начнет поступать еще более сухой и холодный воздух", - пишет Траллис.

Iepriekš prognozes rādīja labas izredzes sagaidīt lietu šīs nedēļas nogalē, jaunākās prognozes vēsta, ka turpināsies sausums un tikai vietām iespējams lietus un pērkona negaiss. GFS šobrīd prognozē, ka svētdien no ziemeļaustrumiem sāks ieplūst vēl sausāks, kā arī vēsāks gaiss. — Jānis Trallis (@meteozinas) 24 апреля 2019 г.

Синоптики предупреждают о крайне высокой пожароопасности.

В этом году в Латвии зарегистрировано уже 2284 пожара прошлогодней травы. Это больше, чем в прошлом году, когда было зарегистрировано 2088 таких возгораний.

Ранее сообщалось, что в день Большого субботника температура может подняться до +26 градусов, возможны грозы.

С воскресенья похолодает, и в начале мая возможны не только дожди, но и град и мокрый снег. В холодные ночи температура будет опускаться ниже нуля.

Засушливость существенно уменьшится только в районах, где пройдут сильные ливни. Дефицит осадков продолжается уже с прошлого года и составляет 200 литров на квадратный метр, и, чтобы его ликвидировать, нужны несколько дождливых недель.