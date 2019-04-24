﻿ Житель о снаряде НВС на своем участке: никто компенсацию не предложил, Mixnews.lv

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C жителем Сейского края, на участок которого упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), образовав воронку внушительных размеров, никто не связывался и никакую компенсацию за причиненный ущерб не предлагал. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал сам хозяин участка Евгений.

"Со мной никто не связывался. Мы готовим заявление в Госполицию и Минобороны. Единственный, кто со мной связался в день происшествия, это офицер НВС, который сказал, что если у нас имеются претензии, то надо связаться с министерством", - пояснил владелец участка.

Он также прокомментировал слова экс-министра обороны Раймонда Бергманиса, который считает, что люди должны быть более предусмотрительными, прежде чем покупать землю вблизи военного полигона.

"Если военные считают, что жить рядом опасно, то они должны это регламентировать. Если им мало места, пусть создадут большую буферную зону. Я всегда слышал выстрелы, они меня не пугали. Здесь Гауйский национальный парк, прекрасная природа. Мы покупали эту землю в 2005 году. Специально получали разрешение на строительство жилого дома. Тогда покупали землю в 10 раз дороже, чем ее нынешняя стоимость. Может быть, мы рассмотрим вариант продать участок и купить в другом месте, сложно сказать… Но строить там теперь мы точно ничего не будем", - рассказал Евгений.

В Национальных вооруженных силах (НВС) начата служебная проверка в связи с вызвавшим пожар снарядом, улетевшим за пределы полигона в Адажи, сообщила представитель НВС Сандра Брале.

В НВС пояснили, что в пятницу, около 11 часов на полигоне проводились стрельбы. В результате выстрела противотанковым снарядом, он вылетел на 10 метров за пределы границы территории полигона и в результате падения на территории частной территории, выгорело 600 квадратных метров леса.