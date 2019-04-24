﻿ Закрытие Брасовского моста привело к заторам: люди стоят в пробках больше часа, Mixnews.lv

Закрытие Брасовского моста привело к заторам: люди стоят в пробках больше часа (39)

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Эксклюзив | 24 апреля 2019 года, 11:13

В связи с ограничениями, связанными с ремонтными работами на Брасовском мосту, в Риге наблюдаются большие транспортные заторы. Об этом сообщают Mixnews очевидцы, также снимками делятся пользователи соцсетий.

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Огромная пробка образовалась сегодня при выезде из Вецмилгрависа в центр Риги. Как сообщает breaking.lv, затор начинается от Милгравского моста до Бривибас гатве. Проспект Виестура и Густава Земгала гатве полны машин. Люди вынуждены были провести в пробке от 40 до 60 минут.

При выезде на Бривибас гатве со стороны Вецмилгрависа в центр образуется новый затор перед воздушным мостом (VEF), поток машин присоединяется к тем, кто едет с Юглы. В пробках стоит и общественный транспорт. Как пишет один из пользователей, в дороге от Юглы до центра Риги он провел 1 час 35 минут.

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Жителей призывают использовать электрички или велосипеды. Завтра, вероятнее всего, будет закрыт Деглавский мост, в результате чего могут образоваться новые заторы.

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Напомним, как ранее писал Mixnews, С сегодняшнего дня, 24 апреля, до 20 августа будет проведена реконструкция путепровода через железнодорожные пути у станции Браса.

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В связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города.

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Фото: twitter.com/breakinglv

Комментарии 39
Виктор4 часа назад
Ловко организовали проблемы для рижан. В другие времена это назвали бы диверсией. Плюс Деглавский мост МВД приказало закрыть. Борьба в советским наследием развернулась :)
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Ага4 часа назад
Ты мне спасибо скажи за каждый мост, от деглавского до октябрьского, за то что я для тебя построил, езди по южному.
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Veiksmes stasts4 часа назад
Теперь оборона крепка ,как никогда. Русские танки не пройдут. Не фиг было мосты хутоским недоумкам строить,они в любом случае не способны их правильно эксплуатировать. Пора заряжать австрийские пушки серым горохом и палить. Все налоги выстрелили в небо салютом в ноябре. Лиго ,пидерала,пидрала!
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