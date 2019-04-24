﻿ Закрытие Брасовского моста привело к заторам: люди стоят в пробках больше часа, Mixnews.lv

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В связи с ограничениями, связанными с ремонтными работами на Брасовском мосту, в Риге наблюдаются большие транспортные заторы. Об этом сообщают Mixnews очевидцы, также снимками делятся пользователи соцсетий.

Огромная пробка образовалась сегодня при выезде из Вецмилгрависа в центр Риги. Как сообщает breaking.lv, затор начинается от Милгравского моста до Бривибас гатве. Проспект Виестура и Густава Земгала гатве полны машин. Люди вынуждены были провести в пробке от 40 до 60 минут.

При выезде на Бривибас гатве со стороны Вецмилгрависа в центр образуется новый затор перед воздушным мостом (VEF), поток машин присоединяется к тем, кто едет с Юглы. В пробках стоит и общественный транспорт. Как пишет один из пользователей, в дороге от Юглы до центра Риги он провел 1 час 35 минут.

Жителей призывают использовать электрички или велосипеды. Завтра, вероятнее всего, будет закрыт Деглавский мост, в результате чего могут образоваться новые заторы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, С сегодняшнего дня, 24 апреля, до 20 августа будет проведена реконструкция путепровода через железнодорожные пути у станции Браса.

В связи с ремонтными работами будет закрыто движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта) на Брасовском мосту по направлению в центр города.

Фото: twitter.com/breakinglv