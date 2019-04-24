﻿ Министр: в территориальной реформе Латвии может принять участие каждый!, Mixnews.lv

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Проект административно-территориальной реформы, которым руководит Министерство по делам защиты окружающей среды и регионального развития, находится еще в стадии разработки, поэтому в нем могут поучаствовать все желающие – от депутатов краевых дум до жителей самых маленьких самоуправлений. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава ведомства Юрис Пуце.

«Всем самоуправлениям был выслан проект административно-территориальной реформы. Впереди шесть месяцев для обсуждения этой темы. Каждый депутат любого края может внести свое предложение или замечание. Более того, даже жители могут повлиять на результат. Это проект, который находится в стадии обсуждения. Мы приедем с визитом в каждое самоуправление, у нас запланировано 60 встреч, у людей будет возможность задать нам вопрос, сделать это в письменном или электронном виде. Мы откроем центр звонков, чтобы люди могли оставить свои комментарии по реформе. Потом, через полгода, все идеи будут собраны, проанализированы, и министерство подготовит следующий проект для Кабинета министров, а позже для Сейма», - пояснил Пуце.

Он рассказал, что уже провел ряд встреч с людьми из разных краев Латвии.

«Я не могу взять и выполнить все просьбы, потому что они противоречивы. Одни считают, что края должны быть еще больше. Другие - что большинство функций должно перенять государство, чтобы край оставался маленьким. Министерство обязано подготовить окончательное решение. Ведь самое важное, чтобы мы обеспечили всем одинаковые права. Все люди должны получать одинаковые услуги, где бы они ни жили. В этой ситуации самое важное, чтобы государство обо всем популярно рассказывало, чтобы все было понятно, и люди могли адаптироваться», - добавил министр.

На критику председателя Озолниекской краевой думы Дайниса Лиепиньша, который не видит причин, почему Озолниеки надо присоединить к другому краю, так как муниципалитет выполняет все функции сам, Пуце ответил, что некоторые чиновники волнуются за свое рабочее место.

«Председатели самоуправлений, конечно, волнуются, если их реформа может затронуть. В Латвии за эти 28 лет уже проделывали административную реформу, и каждый раз эти решения называли репрессивными. Если Дайнис Лиепиньш хороший начальник, то за него придут и проголосуют. Чего волноваться», - заключил министр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию разработало карту, которая предусматривает сокращение самоуправлений со 119 до 35.

Фото: facebook.com/RigasJuglasVidusskola