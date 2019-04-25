﻿ "Его считают клоуном": Лазарева посочувствовала Зеленскому, Mixnews.lv

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Российская телеведущая Татьяна Лазарева считает, что победитель выборов президента Украины 2019 года Владимир Зеленский заложник сложившихся в обществе стереотипов в отношении людей шоу-бизнеса. Таким мнением она поделилась в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я ему очень сочувствую, так как меня в свое время много упрекали. Вот, как один из ваших слушателей, который спрашивает, какого черта я - клоун, женщина - юморист поперлась в политику. Я не пошла в политику, это политика пришла в мою жизнь, а я какое-то время с ней шла рядышком. Что касается Володи Зеленского — это человек, который возглавляет очень высокий руководящий канал, у него огромный опыт организаторский, он наделен абсолютно широкими взглядами на жизнь, у него очень высокий уровень ответственности за свои слова и за мир вокруг. Я никогда не скажу, что это юморист идет в президенты. Напротив, я с большим интересом смотрю на то, что у них сейчас происходит с Порошенко. С интересом наблюдаю за тем, насколько им удастся вернуть людей к здравому смыслу. Кого они выберут клоуна или… Ладно, не будем", - отметила она.

Напомним, Татьяна Лазарева стала гостем программы "Абонент доступен" 17 апреля 2019 года. Второй тур выборов состоялся 21 апреля 2019 года. В нем участвовали Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По результатам обработки 100 % бюллетеней большинство голосов (73,22 %) набрал Зеленский. Действующий президент Порошенко признал поражение.