﻿ Слушатель: в советское время латыши учили латышей на русском - хорошего мало, Mixnews.lv

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Реформу образования нужно проводить, но ее надо тщательно подготовить, а пока она делается в спешке, что негативно отразится на качестве образования русскоязычных детей. Об этом в программе "Вечерний интерактив" на радио Baltkom, в ходе которой обсуждался вердикт Конституционого суда о законности перевода образования на госязык, сказал слушатель Арманд, уточняя, что одно дело учить язык и совсем другое учиться на языке.

Радиослушатель считает, что самая большая проблема — это нехватка именно человеческих ресурсов.

"Сама реформа не страшна, а вот то, как будет проведена — непонятно. Реформа требует времени и ресурсов. Самая большая проблема — это нехватка учителей. И здесь ситуацию в Латвии нельзя сравнивать с другими странами, так как в школах нет стольких латышских учителей. А когда русский учитель учит русского ребенка на другом языке, то это дискомфортная ситуация", - считает мужчина.

По словам Арманда, со схожей проблемой он лично столкнулся в советское время, когда латыши латышей учили на русском языке.

"Тогда мне пришлось учиться на русском языке в специализированном учебном заведении и латыши преподаватели с курсантами латышами общались на русском языке — это большой дискомфорт, я это знаю. Считаю, что реформу можно делать, если ее подготовить, в том числе подготовить учителей, которые действительно тогда должны быть латышскими, квалифицированными, адекватными в своем восприятии, тогда это все будет работать, а пока все сделано в спешке", - считает житель Латвии.

Как сообщалось, 23 апреля Конституционный суд Латвии признал законной школьную реформу Шадурскиса о переводе образования школ нацменьшинств на латышский язык. Вопрос о частных школах будет решаться позже.

Полный перевод обучения на государственный язык в Латвии был принят в прошлом году. Постепенная реализация реформы должна начаться с нового учебного года, а завершится к сентябрю 2021-го.

Это решение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, доля которого составляет 40% населения республики. Противники реформы уже провели множество массовых акций. Очередная – намечена на 1 мая.