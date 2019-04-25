﻿ Пуце: 13 мостов в Риге находятся в очень плохом состоянии, Mixnews.lv

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Более 20 мостов в Риге находятся в плохом техническом состоянии, из них 13 – в очень плохом. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

По его словам, эта информация стала известна только после того, как возникли проблемы с одним из крупнейших путепроводов в стране – Вантовым мостом.

"В 2017 году обрушилась часть Вантового моста. Я как депутат Рижской думы запросил информацию о том, проводилась ли вообще экспертиза мостов, в Риге их более 30. И в начале 2018 года мы наконец получили информацию об экспертизах. 13 мостов оказались в очень плохом техническом состоянии, еще более десяти – в плохом. Они были в очереди на реновацию, но когда конкретно она будет осуществлена – непонятно", - сказал Пуце.

Он подчеркнул, что на содержание столичных мостов все последние годы выделялось крайне мало средств.

"Мост в районе Браса должен был ремонтироваться в 2015 году, а начали только сейчас. Мост Деглава тоже в очень плохом состоянии, уже тогда это было ясно. Долгие годы на инфраструктуру выделялись очень маленькие инвестиции", - сказал Пуце.

Напомним, с сегодняшнего дня в Риге закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту. Об этом в среду в ходе пресс-брифинга сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис. Решение связано с опасениями в техническом состоянии путепровода.

Кроме того, со среды до конца лета закрыто движение на Брасовском мосту по направлению в центр.

Водителей просят пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.