﻿ В Риге закрыли Деглавский мост: как это было, Mixnews.lv

В Риге закрыли Деглавский мост: как это было (12)

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Эксклюзив | 25 апреля 2019 года, 06:39

Движение по путепроводу ул. Аугуста Деглава (Деглавскому мосту) было закрыто в четверг, 25 апреля, в 5 часов утра.

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За процессом наблюдал корреспондент портала Mixnews.

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Проезд на путепровод с двух сторон перегородили машины Госполиции. Некоторые водители по привычке пытались проехать через мост, но им пришлось выбираться другой путь.

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За возможными пробками и транспортными заторами из-за закрытия путепровода можно следить с помощью Waze или BalticMaps.

Напомним, что с сегодняшнего дня 11-ый троллейбусный маршрут закрыт. В основном общественный транспорт, ходивший по Деглавскому мосту, пущен по ул. Ницгалес, Дзелзавас, Вайдавас, Иерикю и Земитанскому мосту по ул. Чака в направлении центра.

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"Мост будет закрыт до момента, пока Рижская дума не представит Государственному бюро по контролю за строительством (ГБКС) документы, по которым ГБКС могло бы убедиться в безопасности моста", - сказал Кюзис.

В данный момент все свидетельствует о том, что мост угрожает безопасности общества, потому принято такое решение. Мост будет закрыт не только для автомашин и общественного транспорта, но и для оперативного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

"Я присутствовал при очень многих трагедиях, и у меня нет никакого права полагаться на то, что ничего не произойдет. Для того есть эксперты и ГКБС, чтобы публичные сооружения контролировались", - сказал Кюзис.

Он считает, что органы Рижской думы могут в короткий срок предоставить ГБКС необходимые документы. "Затем, получив решение ГБКС, я готов отменить решение о закрытии моста", - сказал начальник Госполиции.

Заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник со своей стороны заявил, что дума до сих пор не поняла, какие документы хочет получить ГБКС и почему ГБКС не берет во внимание заключение сертифицированного архитектора Рижского технического университета о том, что мост безопасен.

"Департамент сообщения сделал все, чтобы убедить Госполицию и ГБКС в безопасности моста, но убедить не удалось. Дальнейшее - как будет организовано движение - это уже ответственность полиции", - сказал Баранник.

Как сообщалось, ГБКС, проводя контроль строительных работ, обнаружило повреждения несущих конструкций Деглавского моста. Во вторник министр внутренних дел издал распоряжение закрыть мост для движения. Самоуправление продолжает настаивать, что мост безопасен, и считает решение министра политическим.

Кюзис поручил Рижскому региональному управлению Госполиции совместно с департаментом сообщения Рижской думы разработать план организации движения после закрытия моста.

Комментарии 12
1 час назад
Предлагаю перекрыть перекресток Марияс с Елизабетес. Там какой то дом стремный стоит, может рухнуть в любой момент.
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Цемент1 час назад
Давно ли ты рижанином стал,ещё вчера на хуторе коров за титьки дёргал,да навоз убирал,а сегодня он рижанин.А про мосты ты у своих нацпадриотов спроси,видишь ли на языке мосты не держатся,надо денюжку вкладывать,а денюжку всю разворовали за 28 лет,вот и результат.
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Krugozor 1 час назад
А где те умники по созданию комиссий, которые выдвигают прайсы России по причине ущерба. Предлагаю создать комиссию по выдвижению требований что Деглавский мост какой-то бракованный подсунули, пускай платят, или строят новый. Умора, а куда смотрели технари когда инспекцию проводили, это как минимум деверсией попахивает, или саботаж
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