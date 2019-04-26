﻿ "А когда им учиться?": латвийцы о 40 часах работы для студентов-иностранцев, Mixnews.lv

"А когда им учиться?": латвийцы о 40 часах работы для студентов-иностранцев (14)
Несмотря на возражение служб безопасности, некоторые партии активно продвигают поправки к миграционному закону, позволяющие студентам-иностранцам работать 40 часов в неделю. Об этом в Twitter с возмущением пишет представитель Нацобъединения Янис Иесалниекс. По словам политика, этими поправками Сейм открывает рынок труда для иностранцев, против чего активно выступает нацблок.
"Несмотря на возражения учреждений безопасности и предупреждения вузов, сегодня СЗК, "Для развития/За!", большая часть KPV вместе с кремлевским "Согласием" поддержали в 1 чтении поправки к закону об иммиграции, которые позволят студентам из третьих стран работать в Латвии на полную занятость, что позволяет обойти иммиграционные ограничения", - пишет Иесалниекс.
Pretēji drošības iestāžu un valsts augstskolu brīdinājumiem, šodien ZZS, A/Par, lielākā daļa KPV, kopā ar Kremļa Saskaņu atbalstīja 1. lasījumā grozījumus Imigrācijas likumā, kas ļauj 3. valstu studentiem Latvijā strādāt pilnas slodzes darbu, tā apejot imigrācijas ierobežojumus pic.twitter.com/lUIEiCQp9m— Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 25 апреля 2019 г.
Против поправок выступал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Не поддерживаю поправки к закону об иммиграции, которые позволят иностранным студентам работать в Латвии 40 часов в неделю, о чем проходят дебаты в Сейме. Уже сейчас отказы от "желающих учиться" составляет 42%, проблемы нехватки рабочей силы надо решать 42%, проблемы рабочей силы должны решаться при помощи разумной миграционной политики в соответствии с интересами Латвии", - написал Ринкевич.
Neatbalstu grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz tiesības ārvalstu studentiem tiesības strādāt 40h nedēļā un par ko šobrīd debatē Saeima. Jau šobrīd vīzu “studētgribētājiem” atteikums ir 42%, darbaspēka problēmas jārisina ar viedu LV interesēm atbilstošu migrācijas politiku— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 апреля 2019 г.
"Если студент будет работать 40 часов в неделю, это пять полных рабочих дней, тогда есть один большой вопрос к Минобразования: когда они учиться будут и каково тогда будет их качество образования? Неужели на самом деле надо рушить итак низкую репутацию латвийского образования?", - пишет пользователь под ником Par vai Pret? Pie kājas!
Ja students strādā 40 h nedēļā, tas ir piecas pilnas darba dienas, tad ir viens liels jautājums @IZM_gov_lv: kad tad viņš mācās, jo tas ir jādara studētgribētajam Latvijā, un kāds tad ir viņa izglītības līmenis? Vai tiešām jāturpina graut jau tā zemā LV izglītības reputācija?— Par vai Pret? Pie kājas! (@par_vai_pret) 25 апреля 2019 г.
"Полная занятость у студентов по учебе 40 часов в неделю. Если еще 40 часов работать, то они не смогут полноценно отдохнуть. Я поддерживаю работу до 20 часов в неделю — полторы смены в молодости можно осилить", - пишет Гиртс Карнитис.
Pilna laika studentam studiju slodze ir 40h nedēļā. Ja vēl 40h strādā, tad nevar pilnvērtīgi atpūsties. Atbalstu strādāšanu līdz 20h nedēļā - pusotru slodzi jaunībā var pavilkt. https://t.co/5qIPJQatO7— Girts Karnitis (@GirtsKarnitis) 25 апреля 2019 г.
Сейчас иностранцы, которые приехали в Латвию учиться, имеют право работать только 20 часов в неделю, то есть на полставки.
Законопроект, позволяющий иностранным студентам работать на полную ставку — 40 часов в неделю, предложила партия KPV LV.
Ранее лидер нацблока Райвис Дзинтарс, выступая на трибуне, заявил, что такое ограничение в интересах общества, поскольку при наличии дешевой рабочей силы работодатели не поднимают зарплаты для местных.
Если такой закон ввести, опасается Дзинтарс, все больше людей будет притворяться, что едет учиться, а в действительности ехать на заработки и тем самым обходить миграционные законы. А контролировать посещаемость и успеваемость каждого иностранца пока невозможно.
В свою очередь Дидзис Шмитс, автор законопроекта, возразил, что студенты все равно работают и будут работать, только сейчас они делают это неофициально и государства лишается налогов. По его словам, вполне возможно совмещать учебу с работой на полную ставку — он так сам когда-то совмещал. А поскольку для местных студентов таких ограничений нет, то получается дискриминация.
Напомним, в Сейме прошлого созыва Янис Домбрава из Национального объединения пытался добиться ограничения числа иностранных студентов в Латвии. Он высказывал опасение, что большая часть таких студентов будет готовить кебабы.