﻿ "А когда им учиться?": латвийцы о 40 часах работы для студентов-иностранцев, Mixnews.lv

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Несмотря на возражение служб безопасности, некоторые партии активно продвигают поправки к миграционному закону, позволяющие студентам-иностранцам работать 40 часов в неделю. Об этом в Twitter с возмущением пишет представитель Нацобъединения Янис Иесалниекс. По словам политика, этими поправками Сейм открывает рынок труда для иностранцев, против чего активно выступает нацблок.

"Несмотря на возражения учреждений безопасности и предупреждения вузов, сегодня СЗК, "Для развития/За!", большая часть KPV вместе с кремлевским "Согласием" поддержали в 1 чтении поправки к закону об иммиграции, которые позволят студентам из третьих стран работать в Латвии на полную занятость, что позволяет обойти иммиграционные ограничения", - пишет Иесалниекс.

Pretēji drošības iestāžu un valsts augstskolu brīdinājumiem, šodien ZZS, A/Par, lielākā daļa KPV, kopā ar Kremļa Saskaņu atbalstīja 1. lasījumā grozījumus Imigrācijas likumā, kas ļauj 3. valstu studentiem Latvijā strādāt pilnas slodzes darbu, tā apejot imigrācijas ierobežojumus pic.twitter.com/lUIEiCQp9m — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 25 апреля 2019 г.

Против поправок выступал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Не поддерживаю поправки к закону об иммиграции, которые позволят иностранным студентам работать в Латвии 40 часов в неделю, о чем проходят дебаты в Сейме. Уже сейчас отказы от "желающих учиться" составляет 42%, проблемы нехватки рабочей силы надо решать 42%, проблемы рабочей силы должны решаться при помощи разумной миграционной политики в соответствии с интересами Латвии", - написал Ринкевич.

Neatbalstu grozījumus Imigrācijas likumā, kas paredz tiesības ārvalstu studentiem tiesības strādāt 40h nedēļā un par ko šobrīd debatē Saeima. Jau šobrīd vīzu “studētgribētājiem” atteikums ir 42%, darbaspēka problēmas jārisina ar viedu LV interesēm atbilstošu migrācijas politiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 25 апреля 2019 г.

"Если студент будет работать 40 часов в неделю, это пять полных рабочих дней, тогда есть один большой вопрос к Минобразования: когда они учиться будут и каково тогда будет их качество образования? Неужели на самом деле надо рушить итак низкую репутацию латвийского образования?", - пишет пользователь под ником Par vai Pret? Pie kājas! ‏

Ja students strādā 40 h nedēļā, tas ir piecas pilnas darba dienas, tad ir viens liels jautājums @IZM_gov_lv: kad tad viņš mācās, jo tas ir jādara studētgribētajam Latvijā, un kāds tad ir viņa izglītības līmenis? Vai tiešām jāturpina graut jau tā zemā LV izglītības reputācija? — Par vai Pret? Pie kājas! (@par_vai_pret) 25 апреля 2019 г.

"Полная занятость у студентов по учебе 40 часов в неделю. Если еще 40 часов работать, то они не смогут полноценно отдохнуть. Я поддерживаю работу до 20 часов в неделю — полторы смены в молодости можно осилить", - пишет Гиртс Карнитис.

Pilna laika studentam studiju slodze ir 40h nedēļā. Ja vēl 40h strādā, tad nevar pilnvērtīgi atpūsties. Atbalstu strādāšanu līdz 20h nedēļā - pusotru slodzi jaunībā var pavilkt. https://t.co/5qIPJQatO7 — Girts Karnitis (@GirtsKarnitis) 25 апреля 2019 г.

Сейчас иностранцы, которые приехали в Латвию учиться, имеют право работать только 20 часов в неделю, то есть на полставки.

Законопроект, позволяющий иностранным студентам работать на полную ставку — 40 часов в неделю, предложила партия KPV LV.

Ранее лидер нацблока Райвис Дзинтарс, выступая на трибуне, заявил, что такое ограничение в интересах общества, поскольку при наличии дешевой рабочей силы работодатели не поднимают зарплаты для местных.

Если такой закон ввести, опасается Дзинтарс, все больше людей будет притворяться, что едет учиться, а в действительности ехать на заработки и тем самым обходить миграционные законы. А контролировать посещаемость и успеваемость каждого иностранца пока невозможно.

В свою очередь Дидзис Шмитс, автор законопроекта, возразил, что студенты все равно работают и будут работать, только сейчас они делают это неофициально и государства лишается налогов. По его словам, вполне возможно совмещать учебу с работой на полную ставку — он так сам когда-то совмещал. А поскольку для местных студентов таких ограничений нет, то получается дискриминация.

Напомним, в Сейме прошлого созыва Янис Домбрава из Национального объединения пытался добиться ограничения числа иностранных студентов в Латвии. Он высказывал опасение, что большая часть таких студентов будет готовить кебабы.