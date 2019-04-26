﻿ "А когда им учиться?": латвийцы о 40 часах работы для студентов-иностранцев, Mixnews.lv

"А когда им учиться?": латвийцы о 40 часах работы для студентов-иностранцев (14)

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Эксклюзив | 26 апреля 2019 года, 07:00

Несмотря на возражение служб безопасности, некоторые партии активно продвигают поправки к миграционному закону, позволяющие студентам-иностранцам работать 40 часов в неделю. Об этом в Twitter с возмущением пишет представитель Нацобъединения Янис Иесалниекс. По словам политика, этими поправками Сейм открывает рынок труда для иностранцев, против чего активно выступает нацблок.

"Несмотря на возражения учреждений безопасности и предупреждения вузов, сегодня СЗК, "Для развития/За!", большая часть KPV вместе с кремлевским "Согласием" поддержали в 1 чтении поправки к закону об иммиграции, которые позволят студентам из третьих стран работать в Латвии на полную занятость, что позволяет обойти иммиграционные ограничения", - пишет Иесалниекс.

Против поправок выступал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Не поддерживаю поправки к закону об иммиграции, которые позволят иностранным студентам работать в Латвии 40 часов в неделю, о чем проходят дебаты в Сейме. Уже сейчас отказы от "желающих учиться" составляет 42%, проблемы нехватки рабочей силы надо решать 42%, проблемы рабочей силы должны решаться при помощи разумной миграционной политики в соответствии с интересами Латвии", - написал Ринкевич.

"Если студент будет работать 40 часов в неделю, это пять полных рабочих дней, тогда есть один большой вопрос к Минобразования: когда они учиться будут и каково тогда будет их качество образования? Неужели на самом деле надо рушить итак низкую репутацию латвийского образования?", - пишет пользователь под ником Par vai Pret? Pie kājas! ‏

"Полная занятость у студентов по учебе 40 часов в неделю. Если еще 40 часов работать, то они не смогут полноценно отдохнуть. Я поддерживаю работу до 20 часов в неделю — полторы смены в молодости можно осилить", - пишет Гиртс Карнитис.

Сейчас иностранцы, которые приехали в Латвию учиться, имеют право работать только 20 часов в неделю, то есть на полставки.

Законопроект, позволяющий иностранным студентам работать на полную ставку — 40 часов в неделю, предложила партия KPV LV.

Ранее лидер нацблока Райвис Дзинтарс, выступая на трибуне, заявил, что такое ограничение в интересах общества, поскольку при наличии дешевой рабочей силы работодатели не поднимают зарплаты для местных.

Если такой закон ввести, опасается Дзинтарс, все больше людей будет притворяться, что едет учиться, а в действительности ехать на заработки и тем самым обходить миграционные законы. А контролировать посещаемость и успеваемость каждого иностранца пока невозможно.

В свою очередь Дидзис Шмитс, автор законопроекта, возразил, что студенты все равно работают и будут работать, только сейчас они делают это неофициально и государства лишается налогов. По его словам, вполне возможно совмещать учебу с работой на полную ставку — он так сам когда-то совмещал. А поскольку для местных студентов таких ограничений нет, то получается дискриминация.

Напомним, в Сейме прошлого созыва Янис Домбрава из Национального объединения пытался добиться ограничения числа иностранных студентов в Латвии. Он высказывал опасение, что большая часть таких студентов будет готовить кебабы.

Комментарии 14
ЯЯЯ 9 часов назад
Дурка, кто же будет кормить наших профессоров, докторов, главных двигателей нашего образования среди тысячных мест мирового рейтинга по уровню образования, среди зарубежных студентов латвия, наверное, занимает первое место по узнаваемости где запросто, по законам бизнеса , вполне легально можно купить дилом.Патриотс а ты сам нехочеш , вместе с домбравами попробовать и прочими латышами вытеснить этих студентов с рынка чебуречных габургеров и прочих забегаловок. Хватит бла, ха ха покажи что латыш тоже умет поварежкой ворочить
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! 8 часов назад
Кремлевское Согласие написано в статье..Совпадение? Не думаю
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Да 9 часов назад
Они все похерели, в том числе когда то популярные кафешки с серым горохом, который вмсте с бальзамом, черным хлебом и горохом, являлись как бы символами латвии.
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