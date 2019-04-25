﻿ Rīgas satiksme: пассажиры должны быть готовы к пробкам, Mixnews.lv

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Прогнозировать количество пробок в следующие дни очень сложно. Об этом в эфире радио Baltkom заявила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича.

"Это очень трудно прогнозировать. Конечно, самые сильные опоздания бывают в первые дни после изменений. Но закрытый мост Деглава внесет изменения и в другие дни, и пассажирам нужно быть к этому готовыми", - сказала Барташевича.

По ее словам, самые сильные опоздания у тех маршрутов, которые раньше передвигались по Деглавскому мосту.

"На данный момент мы можем говорить, что автобусы опаздывают, примерно, на 20 минут, троллейбусы – на 15, у трамваев сильных опозданий нет. Самые большие опоздания у автобусов №3, №6, №15, №47, №50, №51, №52 и троллейбусов №17, №18, №23", - заявила Барташевича.

Она добавила, что пассажира должны быть готовы к тому, что в пробках могут стоять до часа.

Говоря о закрытом маршруте троллейбуса №11, Барташевича отмечает, что вместо закрытого маршрута троллейбуса №11 можно пользоваться троллейбусом №13. По её словам, маршруты практически дублируют друг друга.

"Те, кто купил месячный билет в 11 троллейбус, могу по ним ехать в 13, но регистрировать его не надо", - добавила Барташевича.

Напомним, что такие массовые изменения в транспортном сообщении Риги связаны с закрытием Деглавского моста из-за опасности его обрушения. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во вторник, 23 апреля, издал распоряжение закрыть мост, но представители Рижской думы продолжают считать Деглавский мост безопасным. Остраненный мэр Риги Нил Ушаков назвал закрытие моста частью "войны против "Согласия".