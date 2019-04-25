﻿ Порноактриса думает стать губернатором, а потом президентом России, Mixnews.lv

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Порноактриса Елена Беркова чувствует острую необходимость идти в российскую политику. Об этом она заявила в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Она отметила, что сейчас раздумывает над тем, чтобы стать губернатором Мурманской области.

"Сейчас обсуждается у нас с командой губернаторство в городе Мурманске, я там родилась. На эту тему мы думаем, но пока никаких официальных заявлений не делаем. Если уже говорить о серьезности, то подход должен быть основательным, нужно менять полностью всю свою жизнь, позиции должны быть конкретными. Это много чего в себя включает, если мы решимся на этот шаг. Когда эта тема была заявлена, я проводила опросы в социальных сетях. Задавала вопросы жителям Мурманска о том, какие проблемы их волнуют. Я получила огромное количество откликов. Кто-то говорил о проблемах дорог, кто-то о том, что пенсию задерживают. Народ очень остро реагирует, меня это порадовало. Обратная связь — это наталкивает на мысль нужности меня в этой сфере", - рассказала она.

Беркова также не исключила возможности стать президентом РФ.

"К 2024 году я как раз войду в тот возраст, когда смогу стать кандидатом в президенты. Почему бы и нет?", - подчернукла она.

Муж актрисы также поддержал слова жены.

"Мы сейчас растим кандидата. Он перед вами", - отметил он, указывая на Беркову.

Напомним, в 2017 году Беркова заявила о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ и даже записала видео с "предвыборной программой". На видео, где Беркова предстает в нижнем белье и на шпильках, она перечисляет список своих "президентских" предложений, среди которых встречаются "обязательный сексуальный экзамен", "налог на бедность", "разрешение на рождение детей" и смертная казнь за сексуальные домогательства.