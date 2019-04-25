﻿ Глава "скорой": спасибо рижанам, пока успеваем на все вызовы, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Жители Риги отозвались на призыв Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) и обращаются в "скорую" только в тех случаях, если здоровью и жизни угрожает реальная опасность. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава СНМП Лиене Ципуле, комментируя сложности, с которыми столкнулся оперативный транспорт службы в связи с закрытием Деглавского моста.

"Конечно, сложности были, сегодня очень интенсивное движение, которое не облегчает нашу работу. Но на данный момент могу сказать, что наша оперативность не пострадала, мы приняли ряд решений, которые позволяют реагировать на вызовы первой и второй категорий, то есть когда есть угроза для здоровья и жизни человека. Мы вчера призвали жителей не обращаться к нам, если проблему можно решить через семейного врача или травматолога. И число вызовов действительно уменьшилось, мы можем сказать спасибо, общество отреагировало. Утром было чуть сложнее, теперь мы ждем вечер, когда снова могут быть проблемы с движением", - сказала Ципуле.

В свою очередь представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола рассказала радио Baltkom, что служба следит за вызовами, проблем не возникало.

"У нас не очень большое количество вызовов по Риге, мы работает по всей Латвии. Пока проблем не возникало, но мы будем индивидуально подходить к каждому вызову, если будет необходимость, то выберем альтернативный маршрут", - сказала Витола.

Напомним, накануне закрытия Деглавского моста СНМП высказала опасения, что из-за закрытия путепровода медицинский транспорт будет застревать в пробках.

С сегодняшнего дня в Риге закрыто движение транспорта по Деглавскому мосту. Об этом в среду в ходе пресс-брифинга сообщил начальник Госполиции Интс Кюзис. Решение связано с опасениями в техническом состоянии путепровода.

Кроме того, со среды до конца лета закрыто движение на Брасовском мосту по направлению в центр.

Водителей просят пересмотреть свои ежедневные маршруты и выбрать самый подходящий объездной путь ремонтной зоны.