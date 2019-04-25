﻿ Ринкевич осудил решение Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР, Mixnews.lv

Ринкевич осудил решение Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР (46)

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Эксклюзив | 25 апреля 2019 года, 20:20

МИД Латвии осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич. По мнению политика этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая поддерживается российскими силами поддержки. Этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - сказано в сообщении.

Президент России Владимир Путин [подписал указ](По данным МВД России, жители самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от гражданства Украины. Подать заявления они смогут в Ростовской области. "") об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Документ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в указе, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Путин назвал это решение «вопросом гуманитарного характера».

По итогам саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отвечая на вопросы журналистов, Путин рассказал, что он не собирался провоцировать Киев своим решением, однако жители Донбасса находятся в тяжелом положении.

Российский лидер удивился запросу Украины о созыве заседания Совбеза ООН по этому поводу.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение России открыло новый этап "оккупации" территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Фото: flickr.com/latvianmfa

Комментарии 46
Смех 20 часов назад
Путина не интересует мнение пидараса третьесортный сраны,находящейся под полным протекторатом фашингтонгского обкома.
6
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Алекс 20 часов назад
А почему Ринкевич не осудил власти Румынии и Венгрии,выдающим паспорта проживающим на Украине рымынам и венграм?!
Потому что там русским выдают паспорта,а американским жидам русские-это как кость в горле,где б они не находились.
Генетическая память у них,видишь ли,хотя Сталин же был грузином ,когда замочили их идеолога-Троцкого и расстреляли несколько тысяч евреев-чекистов и военспецов,прекратив разворовывание России и сдачу ее европейскоамериканскому капиталу.
133
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Смех 20 часов назад
Посмейся, заднеприводной
3
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