﻿ Ринкевич осудил решение Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР, Mixnews.lv

МИД Латвии осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич. По мнению политика этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая поддерживается российскими силами поддержки. Этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - сказано в сообщении.

I condemn the decision of Russia to simplify the procedure of obtaining Russian citizenship for the people of the eastern part of #Ukraine that is held by Russian backed forces, this step further violates Ukraine’s territorial integrity & efforts to implement Minsk agreements https://t.co/BlQ4XmLTuh