﻿ Ринкевич осудил решение Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР, Mixnews.lv

Эксклюзив |

МИД Латвии осуждает решение России об упрощении выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Эдгар Ринкевич. По мнению политика этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины.

"Я осуждаю решение России упростить процедуру получения российского гражданства для жителей восточной части Украины, которая поддерживается российскими силами поддержки. Этот шаг еще больше нарушает территориальную целостность Украины и усилия по выполнению Минских соглашений", - сказано в сообщении.

I condemn the decision of Russia to simplify the procedure of obtaining Russian citizenship for the people of the eastern part of #Ukraine that is held by Russian backed forces, this step further violates Ukraine’s territorial integrity & efforts to implement Minsk agreements https://t.co/BlQ4XmLTuh — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 24 апреля 2019 г.

Президент России Владимир Путин [подписал указ](По данным МВД России, жители самопровозглашенных республик Донбасса смогут получить российское гражданство, не отказываясь от гражданства Украины. Подать заявления они смогут в Ростовской области. "") об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Документ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" опубликован на сайте Кремля.

Как отмечается в указе, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины лица, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке.

Путин назвал это решение «вопросом гуманитарного характера».

По итогам саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, отвечая на вопросы журналистов, Путин рассказал, что он не собирался провоцировать Киев своим решением, однако жители Донбасса находятся в тяжелом положении.

Российский лидер удивился запросу Украины о созыве заседания Совбеза ООН по этому поводу.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение России открыло новый этап "оккупации" территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Рішення РФ щодо видачі паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий "паспортний" етап окупації Донбасу. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 апреля 2019 г.

Фото: flickr.com/latvianmfa