﻿ Рижане не сдаются: на Деглавском мосту решили устроить пикник, Mixnews.lv

Рижане не сдаются: на Деглавском мосту решили устроить пикник (20)
Ограничение в движении транспорта в связи с закрытием рижских мостов - Деглавского и части Брасского, у большинства жителей вызывает раздражение, так как город уже два дня стоит в пробках. Но есть и такие, кто от такой ситуации пытается найти свои плюсы.
Многие пользователи соцсетей призывают идти пешком или пересесть на велосипеды. В свою очередь группа энтузиастов Riga Tactical Urbanists и Avotu apkaime решила в субботу, 27 апреля устроить на Деглавском мосту пикник с 16:00 до 20:00.
"Деглавский мост закрыт для движения транспорта, таким образом освободилась большое публичное пространство, которое в другое время для людей недоступно. Давайте освоим его, играя в игры, наслаждаясь взятыми с собой вкусняшками, знакомясь между собой и будем говорить о том, какой мы хотим видеть Ригу и что можем делать, чтобы она поскорее стала такой», - сказано в сообщении организаторов на Facebook.
Энтузиасты призывают брать с собой столики, стулья, пледы, еду, гриль, безалкогольные напитки, не пластиковую посуду, музыкальные инструменты, бумбоксы, настольные и не настольные игры, детей, собак и других близких, цветочные горшки, зонты от солнца, скакалки, скутеры, скейтборды, лонгборды, ролики и другие вещи, которые сделают пикник веселее.
Впрочем, люди в группе задаются вопросом, а небезопасно ли такое мероприятие устраивать на объекте, где ведется ремонт и который закрыт в целях безопасности.
Между тем, другие пользователи, в частности Отто Озолс, в соцсети Twitter сообщил, что уже накануне неизвестные парни там устроили пикник, снабдив свой пост фотографией.
"Деглавский мост закрыт только один день, а здесь уже появились столики, музыка, бегуны, очень много велосипедистов, и на улице Авоту наконец-то свежий воздух", - сказано в сообщении.
Deglava tilts ir slēgts tikai vienu dienu, bet šeit jau parādījušies galdiņi, mūzika, skrējēji, ļoti daudz velobraucēji, arī Avotu ielā beidzot ir svaigs gaiss. pic.twitter.com/soEl9rrX7n— Oto Ozols (@otucis) 25 апреля 2019 г.
"Я уже много лет иду на работу пешком, 12 км в день, временами обгоняя стоящие в пробках автомобили. Присоединяйся!", - пишет Улдис Руткасте.
Jau daudzus gadus pārvietojos uz darbu ar kājām, 12km dienā, bieži apsteidzot sastrēgumos stāvošus auto. Pievienojies!— Uldis Rutkaste (@rutkaste) 24 апреля 2019 г.
Нашлись в соцсетях и такие, кто советует с пользой для себя проводить время в пробках - медитировать, думать о смысле жизни, духовном здоровье.
Profesionāli ieteikumi ap ko rīdziniekam meditēt stundās, ko viņš aizvada korķī. https://t.co/c1HDWBK3Yq— Martastante (@MartasTante) 25 апреля 2019 г.
Damn! pic.twitter.com/cifope7bPC— Viesturs Krūmiņliepa (@briedisunrepshe) 26 апреля 2019 г.
Сильно человека колбаснул марафон,ведь после него и появились такие идеи-рисованные велодорожки и велосипедисты,которые в массовом кол-ве отправляются в больницы,проекты закрытия улицы кр.барона для авто и сделав ее пешеходной,невзирая на то ,что там ходит трамвай,на Фейсьуке есть уже проект реорганизации ул 11 ноября,которую хотят урезать для транспорта,хотя это основная артерия ,ведущая на несколько мостов!!
Разгоните эту думу нахрен!Лучшее место-отправьте на Луну.