﻿ Рижане не сдаются: на Деглавском мосту решили устроить пикник, Mixnews.lv

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Ограничение в движении транспорта в связи с закрытием рижских мостов - Деглавского и части Брасского, у большинства жителей вызывает раздражение, так как город уже два дня стоит в пробках. Но есть и такие, кто от такой ситуации пытается найти свои плюсы.

Многие пользователи соцсетей призывают идти пешком или пересесть на велосипеды. В свою очередь группа энтузиастов Riga Tactical Urbanists и Avotu apkaime решила в субботу, 27 апреля устроить на Деглавском мосту пикник с 16:00 до 20:00.

"Деглавский мост закрыт для движения транспорта, таким образом освободилась большое публичное пространство, которое в другое время для людей недоступно. Давайте освоим его, играя в игры, наслаждаясь взятыми с собой вкусняшками, знакомясь между собой и будем говорить о том, какой мы хотим видеть Ригу и что можем делать, чтобы она поскорее стала такой», - сказано в сообщении организаторов на Facebook.

Энтузиасты призывают брать с собой столики, стулья, пледы, еду, гриль, безалкогольные напитки, не пластиковую посуду, музыкальные инструменты, бумбоксы, настольные и не настольные игры, детей, собак и других близких, цветочные горшки, зонты от солнца, скакалки, скутеры, скейтборды, лонгборды, ролики и другие вещи, которые сделают пикник веселее.

Впрочем, люди в группе задаются вопросом, а небезопасно ли такое мероприятие устраивать на объекте, где ведется ремонт и который закрыт в целях безопасности.

Между тем, другие пользователи, в частности Отто Озолс, в соцсети Twitter сообщил, что уже накануне неизвестные парни там устроили пикник, снабдив свой пост фотографией.

"Деглавский мост закрыт только один день, а здесь уже появились столики, музыка, бегуны, очень много велосипедистов, и на улице Авоту наконец-то свежий воздух", - сказано в сообщении.

Deglava tilts ir slēgts tikai vienu dienu, bet šeit jau parādījušies galdiņi, mūzika, skrējēji, ļoti daudz velobraucēji, arī Avotu ielā beidzot ir svaigs gaiss. pic.twitter.com/soEl9rrX7n — Oto Ozols (@otucis) 25 апреля 2019 г.

"Я уже много лет иду на работу пешком, 12 км в день, временами обгоняя стоящие в пробках автомобили. Присоединяйся!", - пишет Улдис Руткасте.

Jau daudzus gadus pārvietojos uz darbu ar kājām, 12km dienā, bieži apsteidzot sastrēgumos stāvošus auto. Pievienojies! — Uldis Rutkaste (@rutkaste) 24 апреля 2019 г.

Нашлись в соцсетях и такие, кто советует с пользой для себя проводить время в пробках - медитировать, думать о смысле жизни, духовном здоровье.