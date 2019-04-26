﻿ Рижане не сдаются: на Деглавском мосту решили устроить пикник, Mixnews.lv

Рижане не сдаются: на Деглавском мосту решили устроить пикник (20)

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Эксклюзив | 26 апреля 2019 года, 19:03

Ограничение в движении транспорта в связи с закрытием рижских мостов - Деглавского и части Брасского, у большинства жителей вызывает раздражение, так как город уже два дня стоит в пробках. Но есть и такие, кто от такой ситуации пытается найти свои плюсы.

Многие пользователи соцсетей призывают идти пешком или пересесть на велосипеды. В свою очередь группа энтузиастов Riga Tactical Urbanists и Avotu apkaime решила в субботу, 27 апреля устроить на Деглавском мосту пикник с 16:00 до 20:00.

"Деглавский мост закрыт для движения транспорта, таким образом освободилась большое публичное пространство, которое в другое время для людей недоступно. Давайте освоим его, играя в игры, наслаждаясь взятыми с собой вкусняшками, знакомясь между собой и будем говорить о том, какой мы хотим видеть Ригу и что можем делать, чтобы она поскорее стала такой», - сказано в сообщении организаторов на Facebook.

Энтузиасты призывают брать с собой столики, стулья, пледы, еду, гриль, безалкогольные напитки, не пластиковую посуду, музыкальные инструменты, бумбоксы, настольные и не настольные игры, детей, собак и других близких, цветочные горшки, зонты от солнца, скакалки, скутеры, скейтборды, лонгборды, ролики и другие вещи, которые сделают пикник веселее.

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Впрочем, люди в группе задаются вопросом, а небезопасно ли такое мероприятие устраивать на объекте, где ведется ремонт и который закрыт в целях безопасности.

Между тем, другие пользователи, в частности Отто Озолс, в соцсети Twitter сообщил, что уже накануне неизвестные парни там устроили пикник, снабдив свой пост фотографией.

"Деглавский мост закрыт только один день, а здесь уже появились столики, музыка, бегуны, очень много велосипедистов, и на улице Авоту наконец-то свежий воздух", - сказано в сообщении.

"Я уже много лет иду на работу пешком, 12 км в день, временами обгоняя стоящие в пробках автомобили. Присоединяйся!", - пишет Улдис Руткасте.

Нашлись в соцсетях и такие, кто советует с пользой для себя проводить время в пробках - медитировать, думать о смысле жизни, духовном здоровье.

Комментарии 20
Вперёд в прошлое! 17 часов назад
Оптимизм -это хорошо, но с этим оптимизмом мы смело идём в прошлое: пробки в небольшом городе -это коллапс, дискомфорт, раздражение, нервы...
7
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старперу 17 часов назад
Чмо Ушаковофобное, заткни свой вонючий гнилозубый рот.
33
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Алекс 17 часов назад
Ушакова уже практически нет,но нагадить автомобилистам еще успеет.
Сильно человека колбаснул марафон,ведь после него и появились такие идеи-рисованные велодорожки и велосипедисты,которые в массовом кол-ве отправляются в больницы,проекты закрытия улицы кр.барона для авто и сделав ее пешеходной,невзирая на то ,что там ходит трамвай,на Фейсьуке есть уже проект реорганизации ул 11 ноября,которую хотят урезать для транспорта,хотя это основная артерия ,ведущая на несколько мостов!!
Разгоните эту думу нахрен!Лучшее место-отправьте на Луну.
67
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