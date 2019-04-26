﻿ Жириновский на Baltkom: мечтаю поехать в Латвию, мне полезен балтийский климат, Mixnews.lv

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Известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио Baltkom признался в любви Латвии. По его словам, он хотел бы иметь возможность ездить в эту страну – в данный момент Жириновский находится в латвийском списке невъездных.

"Я очень люблю Латвию, Юрмалу, мне более полезен климат Прибалтики, нежели юг. Есть эта песня – "По улочкам Риги…", люблю ваш хлеб, с тмином, по-моему, пляжи, дюны, мне хотелось бы там бывать. Тем более самой Латвии это выгодно – чем больше россиян, тем больше доход. Я сомневаюсь, что к вам едут финны, шведы, у них есть свои южные регионы. А у нас всего 800 км расстояние", - отметил Жириновский.

Напомним, ранее Жириновский уже высказывался по поводу своего запрета на въезд в Латвию, назвав его ограничением свободы слова.

Впервые Латвия официально отказала во въездной визе Владимиру Жириновскому 3 сентября 2002 года. При этом Первая страница так называемого "черного списка" – перечня лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии – датирована 1993 годом. Как отмечают СМИ, возможно, Жириновский находился в этом списке уже тогда. Российский политик не раз резко высказывался адрес Латвии: называл ее "прибалтийской шавкой", пугал оккупацией и уничтожением.