﻿ Жириновский: какая Латвия страна ЕС? Там 200 тысяч неграждан!, Mixnews.lv

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Граждане России, как и жители других цивилизованных стран, имеют право в корректной форме высказывать протест по любому поводу, который им кажется важным. Об этом в эфире радио Baltkom высказал известный российский политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Так он прокомментировал решение МИД Латвии направить в Россию ноту в связи с организованной ЛДПР акцией протеста у посольства Латвии в Москве в защиту отстраненного от должности мэра Риги Нила Ушакова.

"За 30 лет в МИД пришло больше всего нот именно по поводу выступлений ЛДПР. Но мы ведь в основном выступаем в защиту нацменьшинств, у испанского посольства – каталонцев, у балтийских – русских, в данном случае мы протестовали против незаконной отставки мэра Риги Нила Ушакова. Смысл этой ноты нам непонятен – акции проходят везде. Мы не сжигаем флаги, не оскорбляем лидеров стран, но мы имеем право защищать русский мир, если наши соседи оказались отрезаны, это ведь русские земли с русским населением, мы должны защищать их права. Если в Латвии более 200 тысяч неграждан, как ее можно считать членом ЕС? Ни в одной европейской стране такого нет", - сказал Жириновский.

Напомним, 19 апреля партия ЛДПР во главе с Жириновским провела митинг в поддержку Ушакова у ворот посольства Латвии в России. Это вызвало недовольство МИД Латвии, в котором заявили, что акция не была согласована с латвийским посольством.