﻿ "Это безопасность": Жириновский заявил о необходимости "суверенного интернета", Mixnews.lv

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Лидер российской партии ЛДПР, депутат Государственной думы РФ Владимир Жириновский, ранее выступавший против законопроекта о создании российского сегмента интернета заявил, что это необходимо из соображений безопасности. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" он также отметил, "суверенный интернет" является запасным вариантом для российских пользователей на случай отключения от глобальной всемирной сети.

"Мы не стали наказывать (Андрея Лугового за то, что тот подписал текст закона о "суверенном интернете" — прим. Mixnews) поскольку он в чем-то прав. Люди боятся, что автономный интернет может ограничить права пользователей, но мы исходим из того, что это больше безопасность. Допустим, что кто-то попытался отключить наших пользователей от всеобщей паутины. Закон есть, но он не будет никак действовать, пока действует всемирная сеть интернета, но если где-то кто-то попытается нам помешать пользоваться всемирной сетью, то у нас есть возможность включить свой — автономный. Просто пример: у вас погас свет из-за поломки, но есть генератор, вы включили его и у вас снова горит свет. У меня, например, генератор стоит, но за 20 лет всего один раз была необходимость его включать. Свет все время горит, но когда он погас, автоматически заработал генератор и я не испытывал трудностей из-за аварии на линии электропередач. "Суверенный интернет" - это запасной вариант", - сказал он.

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании российского сегмента интернета. Ранее Жириновский выступал против закона о "суверенном интернете". Политик говорил, что закон об устойчивой работе Рунета – это "железный занавес" и депутаты его фракции выступают против документа.

Во время пленарного заседания глава ЛДПР Владимир Жириновский потребовал отозвать подпись члена фракции Андрея Лугового из текста законопроекта, аргументировав это тем, что партия не собирается за него голосовать. Луговой в ответ категорически отказался. В ЛДПР заявили, что депутата ждет дисциплинарное наказание.