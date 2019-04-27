﻿ Организатор субботника: жара не помешает нам сделать Латвию чище, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Установившаяся в Латвии жара может повлиять на планы людей, которые могут вместо уборки территории предпочесть поездку на море, признала в эфире радио Baltkom руководитель Большой толоки (субботника) Вита Яунземе.

"Погода наш друг и недруг, когда гроза или снег, или очень тепло. Погодные условия всегда влияют на проведение субботника. Конечно, если +26… +28 градусов, то будет очень трудно долго работать или вообще выйти на субботник. Но, как есть, так есть", - сказала организатор.

По ее словам, независимо от того, сколько человек примет участие в толоке, все жители в воскресенье проснуться в более чистой Латвии.

"Самое главное, чтобы люди вообще вышли на природу и имели контакт с природой, а те, кто не пойдет на толоку, пусть посылают хорошие мысли тем, кто выйдет убираться, потому что послезавтра мы все выйдем гулять по более чистой Латвии", - сказала Яунземе.

Яунземе подтвердила, что в преддверии Большого субботника латвийцы на интернет-сайте talkas.lv отметили 1 410 мест по всей территории Латвии, где пройдет субботник.

Между тем, как прогнозируют синоптики, субботний день может стать самым жарким в истории метеонаблюдений 27 апреля.

Сегодня, с 9:00 до 15:00, по всей стране будет проходить Большая толока. Сотни латвийцев будут собирать загрязняющий окружающую среду мусор и сортировать его прямо при сборке: пластик в синие мешки, остальные отходы — в белые. За десять лет проведения Большого субботника в нем приняли участие около 500 000 человек.

Фото: ru.freepik.com