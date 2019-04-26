﻿ Звезда "Юмориста": политиков заменит программа в телефоне, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Исполнитель главной роли в фильме "Юморист" Алексей Агранович не собирается пойти по стопам Владимира Зеленского и заняться политикой, хотя после победы последнего на президентских выборах актер получил от друзей много шутливых намеков на эту тему.

"По их логике следующим президентом (России) должен быть я. Точно скажу, что нет. Ни при каких обстоятельствах. Только президентом какой-нибудь маленькой островной страны в теплых широтах. В России я не потяну", - сказал Алексей Агранович в эксклюзивном интервью радио Baltkom.

Отвечая на вопрос, может ли хороший юморист стать хорошим политиком, актер ответил: "Я вообще не понимаю что означает это сочетание - "хороший политик". Хорошие политики закончились в двадцатом веке, а сейчас это уже какая-то другая субстанция, и я не понимаю, кого бы я хотел сделать президентом мира. Кажется, что их всех надо поменять. А еще лучше устроить все по-новому. У вас сейчас тоже появились телефонные приложения вызова такси? И таксопарки ушли в прошлое. Может быть и с властью уже надо как-то по-другому? Скачал себе приложение, и этого достаточно!"

В фильме Михаила Идова Алексей Агранович сыграл вымышленного эстрадного юмориста Бориса Аркадьева, любимца органов и партаппарата, завсегдатая генеральских дач. И чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. Премьера фильм состоится в Доме Москвы 3 мая, фильм представит режиссер и автор сценария Михаил Идов.