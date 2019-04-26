﻿ Звезда "Юмориста": политиков заменит программа в телефоне, Mixnews.lv

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Звезда "Юмориста": политиков заменит программа в телефоне (6)

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Эксклюзив | 26 апреля 2019 года, 19:08

Исполнитель главной роли в фильме "Юморист" Алексей Агранович не собирается пойти по стопам Владимира Зеленского и заняться политикой, хотя после победы последнего на президентских выборах актер получил от друзей много шутливых намеков на эту тему.

"По их логике следующим президентом (России) должен быть я. Точно скажу, что нет. Ни при каких обстоятельствах. Только президентом какой-нибудь маленькой островной страны в теплых широтах. В России я не потяну", - сказал Алексей Агранович в эксклюзивном интервью радио Baltkom.

Отвечая на вопрос, может ли хороший юморист стать хорошим политиком, актер ответил: "Я вообще не понимаю что означает это сочетание - "хороший политик". Хорошие политики закончились в двадцатом веке, а сейчас это уже какая-то другая субстанция, и я не понимаю, кого бы я хотел сделать президентом мира. Кажется, что их всех надо поменять. А еще лучше устроить все по-новому. У вас сейчас тоже появились телефонные приложения вызова такси? И таксопарки ушли в прошлое. Может быть и с властью уже надо как-то по-другому? Скачал себе приложение, и этого достаточно!"

В фильме Михаила Идова Алексей Агранович сыграл вымышленного эстрадного юмориста Бориса Аркадьева, любимца органов и партаппарата, завсегдатая генеральских дач. И чем громче его успех на сцене, тем сильнее в нем назревает протест. Премьера фильм состоится в Доме Москвы 3 мая, фильм представит режиссер и автор сценария Михаил Идов.

Комментарии 6
Куда катимся?1 день назад
Сегодня во власть попадают самые деградированные личности: простиТутки, голубые, шизофрейники, бездетные, страшилища, короче все, кого нормальное общество не принимает. Этим деградантам ничего не остаётся, как идти в политику, т.к. все идиоты считают себя умными и могут перевернуть мир. Посмотрите, много умных и нормальных в политике? Нет нормальных, одни шизики, а теперь педики и проститутки. И эти уроды правят миром! Вот он КОНЕЦ СВЕТА!
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vlad1 день назад
Какой добрый мальчик,с Россией он не хочет дружить!Да не дружи ,кому вы нужны.
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очень точно подмечено, 1 день назад
что кончились хорошие политики - вместо них другая субстанция, по жизни торгашеская масса, за теплое местечко озвучивающие все, что требуется и параллельно делающие свой маленький гешефт на "подконтрольных территориях".

действительно пришло время заменять их приложением в смартфоне.
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