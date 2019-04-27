﻿ Полиция ищет мальчика, который помог поймать правонарушителей, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Полиция самоуправления Риги ищет мальчика, с помощью которого полицейскому в микрорайоне Плявниеки удалось поймать агрессивных подростков. Об этом сообщается в аккаунте муниципальной полиции в Twitter.

25 апреля, незадолго до 16 часов, сотрудники полиции Видземского участка получили известия о 7 молодых людях, которые недалеко от горы на улице Деглава приставали к двум мальчикам и пытались их ограбить.

Отправившись на место, полицейские увидели предполагаемых обидчиков, которые тут же стали убегать. В погоне участвовали несколько полицейских экипажей, а пару сотрудников побежали за правонарушителями.

После затянувшейся погони один из полицейских понял, что подростков догнать не удастся, но именно в тот момент к нему приблизился мальчик на велосипеде.

Представитель муниципальной полиции попросил ребенка одолжить ему велосипед, и таким образом ему удалось догнать и поймать трех вероятных нападавших. Нарушители общественного порядка были переданы Госполиции.

Теперь правоохранительные органы ищут владельца велосипеда или его родителей, чтобы выразить благодарность.

"Мы хотим выразить благодарность мальчику и вручить ему небольшой подарок. Просим мальчика или его родителей связаться с нами по телефонам 67181371 или 67181372", - сказано в сообщении.

Video: Meklējam zēnu, kurš palīdzēja policistam notvert agresīvus pusaudžus.

Vēlamies kārtīgi pateikties un iedot nelielu pateicības dāvaniņu.

Lūdzam zēnu vai viņa vecākus piezvanīt mums - 67181371 vai 67181372. pic.twitter.com/ny0SjpBfXJ — Pašvaldības policija (@RigasPP) 26 апреля 2019 г.

Фото: скриншот с видео