﻿ Полиция ищет мальчика, который помог поймать правонарушителей, Mixnews.lv

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Полиция ищет мальчика, который помог поймать правонарушителей (15)

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Эксклюзив | 27 апреля 2019 года, 13:15

Полиция самоуправления Риги ищет мальчика, с помощью которого полицейскому в микрорайоне Плявниеки удалось поймать агрессивных подростков. Об этом сообщается в аккаунте муниципальной полиции в Twitter.

25 апреля, незадолго до 16 часов, сотрудники полиции Видземского участка получили известия о 7 молодых людях, которые недалеко от горы на улице Деглава приставали к двум мальчикам и пытались их ограбить.

Отправившись на место, полицейские увидели предполагаемых обидчиков, которые тут же стали убегать. В погоне участвовали несколько полицейских экипажей, а пару сотрудников побежали за правонарушителями.

После затянувшейся погони один из полицейских понял, что подростков догнать не удастся, но именно в тот момент к нему приблизился мальчик на велосипеде.

Представитель муниципальной полиции попросил ребенка одолжить ему велосипед, и таким образом ему удалось догнать и поймать трех вероятных нападавших. Нарушители общественного порядка были переданы Госполиции.

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Теперь правоохранительные органы ищут владельца велосипеда или его родителей, чтобы выразить благодарность.

"Мы хотим выразить благодарность мальчику и вручить ему небольшой подарок. Просим мальчика или его родителей связаться с нами по телефонам 67181371 или 67181372", - сказано в сообщении.

Фото: скриншот с видео

Комментарии 15
ха ха ха 15 часов назад
Ты никак от советского времени отвыкнуть не можешь?
Всё лозунги и лозунги?
Очнись, ты в психушке а не на митинге.
ха ха ха
4
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Patriot213 часа назад
"Krievijas okupàcijas gados" milicija stradaja ka latviesi,ka citas nacionalitates un neviens nesciroja darbiniekos pec tautibam,Ints Kuzis tam piemers un daudz citi,bet tev to nekad nesaprast, jo tu esi stulbs provokators,kurs kurina naidu starp cilvekiem,tadus ka tu vajag izolet no sabiedribas, un tas notiks,agri vai velu.
3
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Саня14 часа назад
иди убирай грязь, потриот хуев, сидит никуя не делает днями,55 летняя бестолочь
4
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