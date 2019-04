﻿ Ринкевич: Латвия сожалеет о выходе США из договора о торговле оружием, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Латвия выражает сожаление по поводу решения США выйти из Международный договора о торговле оружием (МДТО). Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава МИД Эдгар Ринкевич.

"Латвия, как председательствующая страна в Договоре о торговле оружием, глубоко сожалеет о решении Соединенных Штатов прекратить его ратификацию и начать процедуру по выходу из договора. Это отрицательно скажется на многосторонних усилиях по уменьшению человеческих страданий и не будет способствовать сотрудничеству государств в борьбе с торговлей оружием", - сказано в сообщении.

As presidency of Arms Trade Treaty Latvia deeply regrets decision of the United States to discontinue #ATT ratification & to begin witdrawal process. This will negatively affect multilateral efforts to reduce human suffering & to promote cooperation of states to tackle arms trade