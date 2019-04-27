﻿ Ринкевич: Латвия сожалеет о выходе США из договора о торговле оружием, Mixnews.lv

Ринкевич: Латвия сожалеет о выходе США из договора о торговле оружием (19)

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Эксклюзив | 27 апреля 2019 года, 14:21

Латвия выражает сожаление по поводу решения США выйти из Международный договора о торговле оружием (МДТО). Об этом в своем аккаунте в Twitter написал глава МИД Эдгар Ринкевич.

"Латвия, как председательствующая страна в Договоре о торговле оружием, глубоко сожалеет о решении Соединенных Штатов прекратить его ратификацию и начать процедуру по выходу из договора. Это отрицательно скажется на многосторонних усилиях по уменьшению человеческих страданий и не будет способствовать сотрудничеству государств в борьбе с торговлей оружием", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием.

24 августа 2018 года на пленарном заседании Договора о торговле оружием (МДТО), которое состоялось в столице Японии городе Токио, Латвия была утверждена в качестве следующей председательствующей страной в МДТО.

Фото: twitter.com/edgarsrinkevics

Комментарии 19
Эхе хе13 часа назад
Дырявая ложка думает,что от его пропердения,омериканцы испугаются и вообще перестанут производить оружие.Действиьельно не понятно для чего эта марианетка фашингтона это выслала?
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офигеть13 часа назад
шавка величиной с точку под микроскопом,что то там заявила.
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Саня14 часа назад
а чё мы не закупаем у СЩА газ и нефтепродукты?????? И отказаться от рус транзита слабо?
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