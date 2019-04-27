﻿ Слушатель Baltkom: и русским быть не надо, чтобы разочароваться в государстве, Mixnews.lv

Слушатель Baltkom: и русским быть не надо, чтобы разочароваться в государстве (12)

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Эксклюзив | 27 апреля 2019 года, 11:19

Не только русские жители Латвии разочарованы своим государством, но и сами латыши. Об этом в эфире радио Baltkom заявил рижанин Нормунд, который недоволен многими принятыми решениями со стороны властей, в том числе и переводом обучения во всех школах на государственный язык. По его словам, эта реформа не до конца подготовлена.

«Я латыш, и я своих троих детей заставляю учить русский. У меня старший сын сейчас в Англии. И он, конечно, не возмущается, почему он не может там учиться на латышском. А другие два учатся здесь в латышской школе, разумеется. Во дворе у нас живут в основном русские дети, и я заставляю своих общаться с ними на русском. Я сам разочарован в своем государстве. И для этого не надо быть русским, латышом, поляком или цыганом. Я разочарован решениями нашего государства, наших судов… Я знаю, что здесь много чего неправильного. Но надо отделять это от языка и национальности. Язык — это богатство. Если бы моих детей заставляли учить русский, шведский и французский, я бы это только одобрил», - сказал радиослушатель.

По его словам, многие не до конца обдуманные политиками решения портят отношениями между жителями.

«Я, как латыш, как гражданин, считаю, что решение о переводе всех школ - дискриминационное. Согласен, что надо дать время, чтобы прийти к этому, а не назначать реформу на завтра. Это портит отношение между людьми. Людям надо понимать, что чем больше языков мы знаем, тем мы богаче», - заключил Нормунд.

Напомним, как ранее писал Mixnews, 23 апреля Конституционный суд признал перевод образования нацменьшинств в государственных и муниципальных школах на латышский язык соответствующим конституции. Решение окончательное и не может быть оспорено. Вопрос о частных школах будут решаться отдельно.

Фото: ru.freepik.com

Комментарии 12
Алекс1 час назад
Абсолютно согласен.Языки-это богатство,так же,как и количество друзей,но это личное дело человека,а не насильно навязанное ,притом еще совершенно чужими людьми из США,которые то и свой родной не знают-идиш и иврит,а других учат,что тем надо.

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ВВС1 час назад
Разочаровываться - это очень мягко сказано. Понятно одно - насильно мил не будешь. А наши "верхи" этого на хотят понимать. Наступает время, когда будет пройдена точка невозврата, но будет поздно...
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АЛ21 час назад
В основном он прав, но всё равно - латыши как упёртые не понимают, что "дать время и всё заговорят на ИХ! языке" это абсурд! На ИХ языке должны говорить они сами. Русские просто должны понимать и уметь общаться на ИХ языке, но иметь все возможности использовать СВОЙ русский язык. Всё просто.
Да и рано или поздно эти земли снова станут частью России, поэтому язык нужно сохранить.
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