﻿ Министр: если живете и работаете в разных городах, то и ПНН надо платить везде, Mixnews.lv

Министр: если живете и работаете в разных городах, то и ПНН надо платить везде (23)

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Эксклюзив | 27 апреля 2019 года, 15:43

В будущем поступления от подоходного налога с населения (ПНН) будут перераспределяться между несколькими самоуправлениями. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал министр охраны среды и регионального развития (МОСРР) Юрис Пуце, отметив, что многие латвийцы живут в одном городе, а работают и проводят большую часть своего времени - в другом.

«У нас нет прописки, у нас есть система декларирования место жительства. Люди могут жить там, где хотят. А декларация нужна для того, чтобы государство могло связаться с конкретным лицом, отправить письмо, например. К сожалению, еще место декларации связано и с пособиями, и с выборами в местные самоуправления, и с детскими садами, и с уплатой подоходного налога (ПНН). У нас в Латвии примерно пятая часть всех жителей не живут там, где прописаны», - сказал министр.

Он пояснил, что это очень большое число, которое несет за собой ощутимые последствия.

«Это значит, что подоходный налог идет не по назначению, то есть в другой муниципалитет. Думаю, что скоро будет проведена финансовая реформа в самоуправлениях. Она уже подготавливается и в 2021 году должна быть реализована. Согласно этим изменениям, часть подоходного налога будет идти туда, где человек работает, поскольку он пользуется инфраструктурой не только своего города, но еще и другого. Это затронет особенно самоуправления вблизи больших городов, но и из Риги люди тоже едут на работу в Марупе, Алажи и Елгаву», - заключил Пуце.

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) презентовало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35.

Пуце уверен, что реформа приведет как укреплению регионов и росту в них предпринимательской активности, так и экономии средств бюджета, поскольку слабые и дотируемые самоуправления будут объединены с сильными.

Комментарии 23
боб 12 часов назад
Если не Пуце, то придет ровно такой же долбо..еб. Они же все одинаковые, как китайцы.
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Коля 12 часов назад
Гнать надо этого Пуце на хрен!!!
Ещё придумает херню разную.Потом не расхлебаем...
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обязательно 12 часов назад
какие привилегии я получу работая в Риге, но живя вдругом городе раз ПНН будет разделен. Или опять "элитарным" денег мало? главное чтобы глотки друг другу не сгрызли, а то как же холопы без барина жить будут?
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