﻿ Эксперт об обыске членов “Согласия”: беспредел ведет к обратному беспределу, Mixnews.lv

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Если решение об обыске представителей партии "Согласия" Вадима Баранника и Андрея Элксниньше в аэропорту после возвращения из Москвы было политическим, то это беспредел. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт, преподаватель университета им. Страдиня Раймонд Рубловскис.

"Есть и другие люди, которые едут в Москву. В том числе и из правящей коалиции. Их тоже досматривают с пристрастием? Или, если ты из коалиционной партии, то это индульгенция? Такая ситуация, такой беспредел, всегда ведет к обратному беспределу", – заявил Рубловскис.

По его мнению, в таком случае, следует обыскивать всех, кто улетает прилетает из Москвы.

"Надо, наверное, с пристрастием обыскивать каждого, кто прилетает из Москвы. Мы же не знаем, что они там везут. Может, инструкцию от Шойгу или поздравление Путина кому-то. Я вот не знаю, может, эстонцы тоже своего президента обыскивали, она же не просто поехала в Москву, она встречалась с Путиным", - сказал Рубловскис.

По словам Рубловскиса, обыск в аэропорту связан с другими событиями вокруг партии “Согласия”, имея в виду, например, обыск в кабинете у руководителz комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова. Он назвал это политическим давлением.

"Таких совпадений не бывает. Беря во внимание все тепе перечисленные факты: не только по этому случаю, но и по ряду других, скорее всего имеет место целенаправленная акция давления на партию "Согласие" в канун выборов в Европарламент. Могу пожелать "Согласию" выдержки, выдержки и еще раз выдержки", - сказал Рубловскис.

Напомним, что на прошлой неделе вице-мэра Риги Вадима Баранника и мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша обыскали после прилета с международного саммита, который проходил в Москве. Отстраненный мэр Риги Нил Ушаков назвал это частью войны против "Согласия".