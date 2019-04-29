﻿ Снимают корону и идут к маме-природе: организатор “Толоки” рассказала о пиаре политиков, Mixnews.lv

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Даже, если политики используют субботник, как пиар, это положительный пиар. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказала руководитель проекта "Большая Толока" Вита Яунземе, комментируя участие должностных лиц в уборке Латвии.

"В тот момент, когда происходит толока, люди снимают корону и идут к маме-природе на помощь. Конечно, это пиар, но, когда пиар основывается на реальном деле, это хороший пиар. Мне не жалко", - заявила Яунземе.

Организатор субботника напомнила, что самым опасным мусором является пластмасса.

"Покрышки заметнее, их много. Но самый популярный мусор – это пластмасса. Разлагаясь, она становится еще опаснее, потому что микропластмасса напрямую входит в наш организм", - сказала Яунземе.

По ее словам, в разные годы в толоке самыми активными были разные части Латвии. В этом году – это окрестности Риги.

"Каждый год - самый активный новый край. В этом году - это окрестности Риги, например, Саласпилсский край. Я этому очень рада, потому что там сильнее всего загрязнено. Люди там много убрали", - сказала Яунземе.

Напомним, в субботу, 27 апреля, по всей Латвии прошла "Большая толока". Проект нацелен на улучшение экологической ситуации в Латвии.

Фото: Twitter/Valsts prezidents