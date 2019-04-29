﻿ Активист: теперь на Деглавском мосту можно наслаждаться тишиной, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Закрытие Деглавского моста позволит рижанам по-новому взглянуть на свой город. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления общественной организации "Город для людей" Марис Ионов.

"Важно использовать эту возможность, посмотреть на город иначе, с другого ракурса. Я не знаю никого, кто бы ходил на Деглавский мост раньше, просто так: посидеть, постоять, посмотреть. Шумно, грязно, опасно, неприятно", - сказал он.

"Город для людей" - это одна из организаций, которые информационно поддерживают пикники на Деглавском мосту. Однако идея проведения таких мероприятий принадлежит местным жителям.

"Вообще-то, все началось с того, что уже в первую ночь, когда мост был закрыт, нашлись люди, которые там накрыли столик и поставили кальян. Просто сидели и наслаждались тишиной. Потом еще кто-то заметил, позвонил людям из организации Riga Tactical Urbanists, и дело пошло, подключились мы, потому что посчитали это очень хорошей идеей", - рассказал Ионов.

Он отметил, что Рига не первый город, в котором организует пикнике на ремонтирующемся мосте.

"Так делают и в других странах, наконец-то это произошло и в Риге. За пример мы никого не брали, но, например, в Будапеште в центре города мост был закрыт на ремонт, и там было народу побольше. Риге еще есть куда стремиться", - сказал Ионов.

Ранее сообщалось о закрытии Деглавского моста из-за опасности его обрушения. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во вторник, 23 апреля, издал распоряжение закрыть мост, но представители Рижской думы продолжают считать Деглавский мост безопасным. Закрытие Деглавского моста привело к большим пробкам. В субботу, 27 апреля, на Деглавском мосту был организован пикник.

Фото: Facebook/Alexpuskinsdotcom