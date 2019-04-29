﻿ Активист: теперь на Деглавском мосту можно наслаждаться тишиной, Mixnews.lv

Активист: теперь на Деглавском мосту можно наслаждаться тишиной (10)
Закрытие Деглавского моста позволит рижанам по-новому взглянуть на свой город. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления общественной организации "Город для людей" Марис Ионов.
"Важно использовать эту возможность, посмотреть на город иначе, с другого ракурса. Я не знаю никого, кто бы ходил на Деглавский мост раньше, просто так: посидеть, постоять, посмотреть. Шумно, грязно, опасно, неприятно", - сказал он.
"Город для людей" - это одна из организаций, которые информационно поддерживают пикники на Деглавском мосту. Однако идея проведения таких мероприятий принадлежит местным жителям.
"Вообще-то, все началось с того, что уже в первую ночь, когда мост был закрыт, нашлись люди, которые там накрыли столик и поставили кальян. Просто сидели и наслаждались тишиной. Потом еще кто-то заметил, позвонил людям из организации Riga Tactical Urbanists, и дело пошло, подключились мы, потому что посчитали это очень хорошей идеей", - рассказал Ионов.
Он отметил, что Рига не первый город, в котором организует пикнике на ремонтирующемся мосте.
"Так делают и в других странах, наконец-то это произошло и в Риге. За пример мы никого не брали, но, например, в Будапеште в центре города мост был закрыт на ремонт, и там было народу побольше. Риге еще есть куда стремиться", - сказал Ионов.
Ранее сообщалось о закрытии Деглавского моста из-за опасности его обрушения. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс во вторник, 23 апреля, издал распоряжение закрыть мост, но представители Рижской думы продолжают считать Деглавский мост безопасным. Закрытие Деглавского моста привело к большим пробкам. В субботу, 27 апреля, на Деглавском мосту был организован пикник.
Фото: Facebook/Alexpuskinsdotcom
Армистед в гробу б перевернулся,увидев благоустроенную за 10 лет Ригу Ушакова энд Ко,который за эти годы столько сделал,что об этом можно узнать только на портале Думы))),правда там не пишут,а кула пошли эти 10 млрд.евро бюджета за 10 лет.
Приходится судить по дорогам и мостам,И понимать;что деньги ушли в правильном направлении.