Футбол-2018 |

Британский футбольный арбитр Мартин Аткинсон проедет около 3 тыс. км на велосипеде, чтобы добраться до самого западного города ЧМ-2018, Калининграда. Аткинсон совершит велопробег в рамках благотворительной акции.

Аткинсон вошел в состав группы Whistle Stop Tour, которая проедет от тренировочной базы сборной Англии в Стаффордшире до Калининграда. В этом городе состоится последний групповой матч сборной Англии, против бельгийцев.

Англичане рассчитывают прибыть в Калининград 28 июня, когда состоится матч. Об этом сообщает BBC. По дороге велосипедисты проедут через Францию, Бельгию, Голландию, Германию и Польшу.

Велопробег будет благотворительным — Whistle Stop Tour планирует собрать не менее £60 тыс., которые будут поделены между хосписами и благотворительными фондами Великобритании. Значительная часть суммы была собрана сразу после старта пробега.

«Это серьезный вызов, но, я думаю, мы все получим удовольствие. В 2016 году мы объехали на велосипедах все 20 стадионов команд премьер-лиги — в общей сложности тогда мы преодолели тысячу миль. Сегодня мы поставили себе еще более сложную цель. Эти 18 дней будут для нас болезненными, но у нас важная цель, так что мы готовы пройти через этот болевой порог», — сказал Аткинсон.

ФИФА не отобрала ни одного британского судью для обслуживания матчей чемпионата мира — впервые с 1938 года. Назначение получил только Саймон Лаунт, который живет в Лестере, однако этот арбитр, несмотря на смену места жительства, не стал получать британский паспорт и остался гражданином Новой Зеландии.

«К сожалению, в последнее время обстоятельства изменились, и наши судьи не оказались в элитной группе. Но это не говорит о слабости английских арбитров», — добавил Аткинсон.