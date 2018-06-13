Футбол-2018 |

Руководитель Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина заявил, что американцам, планирующим посетить чемпионат мира по футболу в России, не стоит брать с собой в поездку мобильные телефоны и прочие электронные устройства. Об этом сообщает Reuters.

"Если вы планируете взять с собой мобильные телефоны, лэптопы или другие электронные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники, — сказал Эванина.

По его мнению, в зоне особого риска в России будут находиться "представители корпораций или правительственные официальные лица".

Впрочем, как отметил Эванина, опасаться стоит и гражданам США, занимающим незначительное положение в обществе.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля текущего года.

Источник: life.ru

Фото: pixebay.com