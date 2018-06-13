Контрразведка США посоветовала американцам не брать на ЧМ-2018 мобильники (4)

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Футбол-2018 | 13 июня 2018 года, 08:47

Руководитель Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина заявил, что американцам, планирующим посетить чемпионат мира по футболу в России, не стоит брать с собой в поездку мобильные телефоны и прочие электронные устройства. Об этом сообщает Reuters.

"Если вы планируете взять с собой мобильные телефоны, лэптопы или другие электронные устройства, то можете не сомневаться в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, могут попытаться получить доступ российское правительство или киберпреступники, — сказал Эванина.

По его мнению, в зоне особого риска в России будут находиться "представители корпораций или правительственные официальные лица".

Впрочем, как отметил Эванина, опасаться стоит и гражданам США, занимающим незначительное положение в обществе.

Напомним, чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля текущего года.

Источник: life.ru

Фото: pixebay.com

Комментарии 4
НАДЕЖДА1 день назад
Контрразведка США посоветовала американцам не брать на ЧМ-2018 мобильники.
"Если вы планируете взять с собой мобильные телефоны, лэптопы или другие электронные устройства, то МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ в том, что к данным, которые содержатся на этих устройствах, МОГУТ ПОПЫТАТЬСЯ получить доступ российское правительство или киберпреступники, — сказал Эванина.
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:)))
Люди, вы не находите, что сложно жить среди серости и тупизны?
1
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Garik1 день назад
Эй, контрразведчик, ты когда на службу идешь мозК дома не оставляй!
1
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Ж1 день назад
А им некогда,они в Латвии леса жгут!
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