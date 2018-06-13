Футбол-2018 |

Сотрудники Российской таможенной службы обнаружили контрабандный груз с поддельными марками и плакатами FIFA в преддверии Чемпионата мира по футболу, сообщает портал Moika78.ru.

Таможенники обнаружили контрафакт спрятанным в партию грузовых шин для автомобилей. Груз прибыл в Россию с территории Латвии. На плакатах была надпись "World Cup 2018", сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Эта фраза, как и словосочетание на русском языке "Чемпионат мира по футболу ФИФА", зарегистрированы в качестве товарного знака.

"Любой товар, на который без разрешения правообладателя нанесены данные изображения, надписи, будет изъят, а нарушитель привлечен к ответственности", - напомнили в ведомстве.

По заявлению правообладателя в отношении фирмы-получателя было возбуждено дело об административном правонарушении по факту незаконного использования товарного знака. 1 260 плакатов изъяли сотрудники таможни.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

Фото: Moika78.ru