Футбол-2018 |

В Москве к чемпионату мира по футболу открыли новый музыкальный фонтан. Его струи бьют на высоту 22 метра. Фонтан полностью на автоматическом управлении. Он украсит вход в ТЦ «Европейский».

"Такого нет в Москве вообще. Красивый, яркий, высоко поднимается вода. Мы видели, флаг горит — это поднимает дух нашей команды", — поделились впечатлениями прохожие.

Фонтан имеет четыре лазерные установки и 150 LED-прожекторов. Его насосы пропускают 55 тысяч литров воды в минуту.

Напомним, чемпионат мира по футболу откроется 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии на стадионе "Лужники" в Москве.