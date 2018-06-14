Футбол-2018 |

Певца Робби Уильямса попросили не исполнять песню Party Like A Russian на церемонии открытия ЧМ-2018. Об этом он сам сообщил агентству Reuters, не сообщив, с чьей стороны поступила подобная просьба.

"Я бы с удовольствием исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать", — сказал Уильямс, поспешив добавить, что его решение не связано с просьбой и он намерен исполнить свои самые популярные хиты вместе с российской оперной исполнительницей Аидой Гарифуллиной.

Церемония открытия ЧМ состоится 14 июня на московском стадионе "Лужники".

Песня Party Like A Russian ("Веселись, как русский". — Прим. ред.) вышла в 2016 году. Как писал Лайф, в клипе на эту композицию Робби Уильямс высмеял российских олигархов.