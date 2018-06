Футбол-2018 |

В Москве на стадионе "Лужники" прошло открытие первого в истории России главного футбольного турнира мира.

Предваряла матч Россия - Саудовская Аравия, торжественная церемония. Режиссером-постановщиком выступил Илья Авербух, серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду, ныне известный продюсер и хореограф.

Все поле покрыли зеленым ковром, после чего зазвучал Чайковский, и перед зрителями предстали легендарный бразилец Роналдо в черном костюме и Робби Уильямс в малиновом пиджаке. Британец взял в руки микрофон и в сопровождении танцоров и фристайлеров исполнил Let Me Entertain You.

Позже на огненной Жар-птице на поле появилась российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина. Пока Робби Уильямс радовал всех своим хитом Feel, артисты на сцене из нескольких золотых лепестков сложили слово "Любовь", которое потом трансформировалось в английское Love.

Для совместного исполнения двумя артистами была выбрана Angels. В момент исполнения на центр поля вышли 32 артиста, которые представили все страны-участницы чемпионата мира. А из лепестков перед зрителями сложилось еще одно слово: Welcome.

Посол чемпионата мира от Ростова-на-Дону Виктория Лопырева вынесла на поле официальный мяч турнира - тот самый, который в марте нынешнего года побывал на МКС. Символический удар по нему нанесли Роналдо и Забивака - маскот чемпионата мира в России.

Завершилась же концертная часть церемонии еще одной композицией Робби Уильямса - Rock DJ.

Меньше часа до стартового свистка матча Россия - Саудовская Аравия в "Лужниках"!

#welcome2018 pic.twitter.com/0cDLw1Jxy9 — Welcome2018·com (@welcome_2018) 14 июня 2018 г.