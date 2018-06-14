Футбол-2018 |

Сборная России в стартовом матче чемпионата мира по футболу победила команду Саудовской Аравии. Матч, прошедший на стадионе "Лужники" в Москве, закончился со счетом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Голами в составе российской сборной отметились Юрий Газинский (12 минута), Денис Черышев (43 минута, 90+1 минута), Артем Дзюба (71 минута), Александр Головин (90+3 минута) со штрафного.

Полузащитник российской команды Алан Дзагоев получил повреждение в первом тайме и не смог продолжить встречу.

Сборные России и Саудовской Аравии играют в группе А вместе с командами Уругвая и Египта. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Футболисты Саудовской Аравии днем позже сыграют с Уругваем.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на территории России. Игры международного первенства пройдут в 11 городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Самара, Нижний Новгород, Саранск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Калининград и Сочи. Победитель турнира будет определен 15 июля в финальном матче, который состоится на стадионе "Лужники".