Саудовских футболистов накажут за поражение в матче с Россией (3)
Футбол-2018 | 15 июня 2018 года, 09:06
Футболистов сборной Саудовской Аравии ждет дисциплинарное взыскание за разгромное поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил глава Федерации футбола королевства Адель Иззат.
"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", - сказано в сообщении.
По его словам, по результатам игры несколько игроков получат взыскание, в их числе вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави, сообщает агентство Life.
Напомним, первый матч мундиаля между сборными РФ и Саудовской Аравии завершился 14 июня победой российских футболистов со счётом 5:0.
Источник: rusnovosti
Я узнаю тебя из тысячи.