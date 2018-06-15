Футбол-2018 |

Футболистов сборной Саудовской Аравии ждет дисциплинарное взыскание за разгромное поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил глава Федерации футбола королевства Адель Иззат.

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", - сказано в сообщении.

По его словам, по результатам игры несколько игроков получат взыскание, в их числе вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави, сообщает агентство Life.

Напомним, первый матч мундиаля между сборными РФ и Саудовской Аравии завершился 14 июня победой российских футболистов со счётом 5:0.