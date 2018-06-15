Саудовских футболистов накажут за поражение в матче с Россией (3)

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Футбол-2018 | 15 июня 2018 года, 09:06

Футболистов сборной Саудовской Аравии ждет дисциплинарное взыскание за разгромное поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира. Об этом заявил глава Федерации футбола королевства Адель Иззат.

"Мы очень расстроены поражением. Это совершенно неудовлетворительный результат, поскольку он не отражает уровня нашей подготовки", - сказано в сообщении.

По его словам, по результатам игры несколько игроков получат взыскание, в их числе вратарь Абдаллах аль-Майюф, нападающий Мохаммад ас-Сахлави и защитник Умар Хавсави, сообщает агентство Life.

Напомним, первый матч мундиаля между сборными РФ и Саудовской Аравии завершился 14 июня победой российских футболистов со счётом 5:0.

Источник: rusnovosti
Комментарии 3
Светлана /настоящая/30 минут назад
Саня, тебе не стыдно?
Я узнаю тебя из тысячи.
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Светлана49 минут назад
Как сказал ромочка широков - мы играем не для вас, быдло.
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во как1 час назад
а наши футболисты после поражений едут в швейцарию и пьют шампанское по ценам кадиллака. НО вчера молодцы, порадовали, надеемся ещё будут радовать
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