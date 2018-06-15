Футбол-2018 |

Результаты игр чемпионата мира по футболу, который впервые в истории проходит на территории России, предсказывают животные сразу из нескольких зоопарков страны. Слава немецкого осьминога Пауля не дает покоя оленю, еноту, кролику и сразу двум бегемотам, передает "Интерфакс".

Повальное увлечение прогнозами от животных началось после чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР. Тогда внимание всего мира привлек осьминог Пауль из Германии, получивший известность благодаря способности угадывать исходы матчей. Из его 14 прогнозов неверными оказались только два. За эти заслуги осьминогу посмертно поставили памятник на территории океанариума.

Результаты игр ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге пытается угадать белый глухой кот Ахилл из Государственного Эрмитажа. Он работал оракулом еще год назад во время Кубка конфедераций, а в преддверии чемпионата мира кот даже получил спортивную форму сборной России.

В Сочи уже на протяжении пяти лет своими предчувствиями делится выдра Гарик. Животному бросают мячи с флагами стран, и Гарик выбирает мяч победителя.

В Иркутске предсказанием итогов матчей чемпионата занимается енот Нафаня. Он выбирает одну из двух мисок с фруктами, в которых лежат мячики с флагами команд. Нафаня также не новичок в ставках, предсказывать результаты игр он начал еще в 2015 году с чемпионата мира по хоккею.

В нижегородском зоопарке результаты предсказывает тапир Клеопатра, в калининградском - бегемоты Миля и Глясик, барнаульском - волчонок, химкинском - северный олень Яша. А есть еще кролик Пушок из Сочи, кит Пузырь из Анапы и лемур Спартак из Екатеринбурга.

Кроме животных, результаты предсказывает робот Бакстер, который выбирает кубики с названиями команд или со словом "ничья".