Футбол-2018 |

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы российской сборной в матче с Саудовской Аравией на открытии чемпионата мира по футболу спел новый вариант песни "Аргентина - Ямайка 5:0".

Видео он опубликовал в официальном Instagram группы. "Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия, пять - ноль, - спел Шахрин. - Я прямо просил туда в телевизор: ну, пятую давайте".

"Молодцы, порадовали старца", - поблагодарил он российских игроков, забивших пять голов в ворота сборной Саудовской Аравии.

Напомним, песня "Аргентина - Ямайка 5:0" с 11-го альбома группы "Чайф" "Шекогали" (1999) была посвящена поражению сборной Ямайки на чемпионате мира по футболу в 1998 году.

Вечером 14 июня группа "Чайф" дала часовой концерт в фан-зоне в Екатеринбурге. А на пресс-конференции, посвященной этому событию, Владимир Шахрин сказал журналистам, что посвящает российским футболистам песню "Пусть все будет так, как ты захочешь".

"Обычно припев этой песне посвящался любимой женщине, но сегодня мы посвятим его нашей сборной", - сказал Шахрин и начал петь: "Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза как прежде горят...".

Таким образом, эти спетые строки оказались почти пророческими - вскоре сборная России сделала то, что хотела, - выиграла.

"Я буду болеть за сборную России. Времена гундеть на команду и тренера уже закончились. Сборная у нас одна и за нее надо болеть. Но есть у меня и запасной вариант - это "Аргентина", - напомнил вчера Шахрин. И этот запасной вариант сработал.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Победа над Саудовской Аравией стала для России первой на чемпионатах мира за 16 лет. Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта.