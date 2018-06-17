FIFA заработает рекордную сумму на ЧМ-2018
Футбол-2018 | 17 июня 2018 года, 15:42
Международная федерация футбола (FIFA) заработает рекордные 6,1 млрд долларов на чемпионате мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.
По информации The New York Times, спонсорские соглашения и продажи прав на телетрансляции помогут организации заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.
Отмечается, что на чемпионате мира — 2014, который прошел в Бразилии, FIFA заработала на 1,3 млрд долларов меньше, чем на предстоящем мундиале в России.
Такой рост прибыли объясняется увеличением количества спонсорских сделок организации с китайскими компаниями.
Фото из Flickr/Cloumzy