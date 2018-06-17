Футбол-2018 |

Международная федерация футбола (FIFA) заработает рекордные 6,1 млрд долларов на чемпионате мира — 2018 в России, сообщает ТАСС.

По информации The New York Times, спонсорские соглашения и продажи прав на телетрансляции помогут организации заработать на 10% больше изначально прогнозируемой суммы.

Отмечается, что на чемпионате мира — 2014, который прошел в Бразилии, FIFA заработала на 1,3 млрд долларов меньше, чем на предстоящем мундиале в России.

Такой рост прибыли объясняется увеличением количества спонсорских сделок организации с китайскими компаниями.

Фото из Flickr/Cloumzy