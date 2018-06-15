Футбол-2018 |

Сборные Уругвая и Египта сыграли на Чемпионате мира. Сама игра не отличилась большим количество голевых моментов. Поэтому победа была добыта благодаря единственному голу незадолго до финального свистка, пишет 24tv.ua.

В целом первый тайм встречи прошел без опасных моментов – Египет выжидал шансы на контратаках, которые Угурвай не часто предоставлял, а сами "фараоны" глубоко сидели в атаке, поэтому пара форвардов Кавани – Суарес была с ограниченным количеством возможностей.

Хотя тот же Суарес мог забить сразу после возобновления игры. И после его удара с близкого расстояния мяч попал в колено Эльшенави. Впоследствии вратарь Египта вовремя выйдет в еще одном моменте с участием Суареса, когда заберет мяч прямо из под ног форварда.

Игра могла закончиться без забитых голов, пока Хименес не забил за минуту до конца основоного времени. После подачи со штрафного защитник пробил головой в борьбе с двумя соперниками.