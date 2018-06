Футбол-2018 |

Сборная Франции обыграла австралийцев в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:1.

На 58-й минуте игрок сборной Франции Антуан Гризманн забил первый гол с пенальти. Буквально через пять минут ответный гол также с пенальти забил в ворота Франции австралиец Миле Йединак.

Второй гол австралийцы пропустили во втором тайме. На 54-й минуте австралийский защитник в своей штрафной уронил Антуана Гризманна, однако уругвайский рефери Андрес Кунья не был уверен в том, фолил ли игрок сборной Австралии, и для надежности обратился к видеоассистентам. Видеоповтор подтвердил, что нарушение правил было, и Кунья указал на "точку". Пенальти уверенно реализовал сам пострадавший Гризманн.

На 80-й минуте после удара Поля Погба мяч попал в ногу защитника сборной Австралии и отлетел в ворота.

Таким образом, Франция поднимается на первое место в группе C. Два других участника этой группы - сборные Дании и Перу - встретятся сегодня в Самаре. Матч начнется в 22:00.

#FRA WIN!



A tough match for @FrenchTeam, but they get their #WorldCup campaign off to a winning start. #FRAAUS pic.twitter.com/kX6HnWwMZC