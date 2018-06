Футбол-2018 |

Сборные Аргентины и Исландии сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча участников группы D, прошедшая на моковском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 1:1.

На 19-й минуте первый гол матча забил Серхио Агуэро. Но преимущество сборной Аргентины оказалось недолгим. Уже через несколько минут счет сравнял нападающий исландской сборной Альфред Финнбогасон.

Большую часть второй половины матча контролировать мяч продолжала сборная Аргентины. Но реализовать это преимущество им так и не удалось.

На 62-й минуте, Максимилиано Меса заработал пенальти, который не сумел пробить капитан аргентинской сборной Леонель Месси. Ворота исландцев спас Ханнес Халльдоурссон.

Таким образом, в группе D Аргентина и Исландия набрали по одному очку.

The remarkable story of Icelandic football has just witnessed a new chapter!#ISL #VikingClap pic.twitter.com/gPZVEa4spv