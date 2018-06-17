ЧМ-2018: действующий чемпион Германия проиграла Мексике (1)
Футбол-2018 | 17 июня 2018 года, 20:28
Немецкие футболисты проиграли сборной Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.
Единственный гол на 36-й минуте матча забил Ирвинг Лосано.
После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии — ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде.
Сборная Германии является действующим чемпионом мира по футболу.
Чемпионат проходит в 11 российских городах. Он завершится 15 июля.
#GER 0:1 #MEX— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) June 17, 2018
Пожалуй, это главная на сегодняшний день сенсация #ЧМ2018! Действующие чемпионы мира терпят болезненное поражение в "Лужниках"
'35 Лосано#GERMEX #ЧМ2018 pic.twitter.com/vXY18hOluN
Источник: ПОЛИТ.РУ
Немцам на российской земле мешают их преступления.