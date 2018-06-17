Футбол-2018 |

Немецкие футболисты проиграли сборной Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный гол на 36-й минуте матча забил Ирвинг Лосано.

После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии — ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира по футболу.

Чемпионат проходит в 11 российских городах. Он завершится 15 июля.