ЧМ-2018: действующий чемпион Германия проиграла Мексике (1)

фото

Футбол-2018 | 17 июня 2018 года, 20:28

Немецкие футболисты проиграли сборной Мексики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча, проходившая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный гол на 36-й минуте матча забил Ирвинг Лосано.

После первого матча у Мексики в активе три очка, у Германии — ноль. Еще две команды группы F, Швеция и Южная Корея, встретятся 18 июня в Нижнем Новгороде.

Сборная Германии является действующим чемпионом мира по футболу.

Чемпионат проходит в 11 российских городах. Он завершится 15 июля.

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 1
Антон1 час назад
Мелкобританская страна фейков не смогла при помощи "дела Скрипаля" помешать проведению чемпионата в России.

Немцам на российской земле мешают их преступления.
Ответить