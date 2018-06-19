Футбол-2018 |

Рейтинг лучших блюд русской кухни, которые необходимо попробовать всем болельщикам, не поехавшим на чемпионат мира по футболу в Россию, составил британская газета Daily Mail.

В первую тройку вошли борщ, пельмени и вареники. Последние, как пишет издание, отличаются от пельменей толщиной теста. Однако авторы забыли указать, что в главное отличие в начинке, которая для вареников предварительно готовится, тогда как в пельмени она кладется сырой.

Далее в рейтинге идут такие блюда, как бефстроганов, салат оливье, тонкие блины, «похожие на французские крепы», икра, суп «солянка мясная» и голубцы.

Ранее стало известно, что в дни ЧМ-2018 в Самаре пройдет гастрономический фестиваль. Болельщиков познакомят с главными блюдами национальной кухни и местными продуктами.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.

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