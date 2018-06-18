Футбол-2018 |

Футболисты сборной Англии одержали победу над командой Туниса в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 2:1.

В составе англичан дубль на свой счет записал капитан Гарри Кейн. У Туниса точным ударом с 11-метровой отметки отличился полузащитник Фержани Сасси.

Отметим, что голкипер сборной Туниса Муе Хассен из-за травмы плеча покинул поле уже на 15-й минуте, вместо него защищать ворота африканской команды вышел Фарук Бен-Мустафа.

На матче, который прошел в Волгограде, присутствовало 41 064 зрителя.

Напомним, что в другом матче группы G сборная Бельгии разгромила команду Панамы со счетом 3:0.

В следующем туре Англия 24 июня в Нижнем Новгороде встретится со сборной Панамы (15:00 лтв), а Тунис днем ранее в Москве сыграет против команды Бельгии (15:00 лтв).