Робби Уильямс объяснил свой "скандальный" жест на открытии ЧМ-2018 (4)
Футбол-2018 | 19 июня 2018 года, 17:25
Британский певец Робби Уильямс объяснил свой жест на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».
«Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута», — цитирует певца Joe.
Также Уильямс заявил, что порой он сам не знает, что сделает в следующий момент.
«Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил», — добавил британец.
Источник: Газета.ru
Все кому надо, те поняли. Как сообщила его подруга, жест был адресован английскому правительству.
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Единичку вообще-то по другому показывают. Дебил. Сначала обосрался - теперь оправдывается.
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он что дурак ?
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