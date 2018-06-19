Футбол-2018 |

Британский певец Робби Уильямс объяснил свой жест на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, передает «Советский спорт».

«Оставалась одна минута до начала матча. Я был под давлением, до начала всего одна минута, я не знал, успею ли закончить выступление. Так что я показал, что до начала матча одна минута», — цитирует певца Joe.

Также Уильямс заявил, что порой он сам не знает, что сделает в следующий момент.

«Иногда я не могу себе доверять. Не знаю, что сделаю в следующий момент. Моим планом было спеть и не упасть. На 99% я его выполнил», — добавил британец.